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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر اعلام شد

برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر اعلام شد

براساس اعلام کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 1/10/90
* فولاد ماهان اصفهان - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* میثاق تهران - صبای قم، ساعت 16، سالن شهرداری منطقه 11 تهران
* راه ساری - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری
جمعه - 2/10/90
* فیروزصفه اصفهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
* پرسپولیس تهران - علم و ادب (فرش آرا) مشهد، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* شهرداری ساوه - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن فجر ساوه

کد مطلب 1485567

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