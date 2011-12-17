برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 1/10/90

* فولاد ماهان اصفهان - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* میثاق تهران - صبای قم، ساعت 16، سالن شهرداری منطقه 11 تهران

* راه ساری - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

جمعه - 2/10/90

* فیروزصفه اصفهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

* پرسپولیس تهران - علم و ادب (فرش آرا) مشهد، ساعت 16، سالن هندبال تهران

* شهرداری ساوه - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن فجر ساوه