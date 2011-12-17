برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 1/10/90
* فولاد ماهان اصفهان - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* میثاق تهران - صبای قم، ساعت 16، سالن شهرداری منطقه 11 تهران
* راه ساری - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری
جمعه - 2/10/90
* فیروزصفه اصفهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
* پرسپولیس تهران - علم و ادب (فرش آرا) مشهد، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* شهرداری ساوه - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن فجر ساوه
براساس اعلام کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
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