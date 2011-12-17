کسر 20 درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی مس/ 9 بازیکن در فهرست فروش!

حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال مس سرچشمه و اقدامات این باشگاه در نیم فصل رقابتهای لیگ برتر گفت: ما 9 نفر از بازیکنان خود را برای فروش و انتقال به تیمهای دیگر در لیست مازاد قرار دادیم و این موضوع با درخواست سرمربی تیم بوده است.

وی افزود: البته ما تصمیم گرفتیم که 20 درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم را به دلیل مسائل فنی و کسب نتایج ضعیف در نیم فصل اول کم کنیم، ضمن اینکه علاوه بر بازیکنان داخلی قصد داریم 4 بازیکن خارجی نیز جذب کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه با اعلام اینکه برای جذب بازیکن کمیته فنی باشگاه و سرمربی با یکدیگر همکاری متقابل دارند و دست شرفی را در این خصوص بازگذاشته ایم گفت: برای جذب یک بازیکن باید کمیته فنی و سرمربی با تایید یکدیگر به یک جمع بندی برسند اما نظر نهایی رادراین خصوص باید شرفی بدهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای جذب بازیکن مشکل مالی ندارید گفت: ما برای تسویه حساب با بازیکنان و همچنین جذب بازیکنان جدید مشکل مالی نداریم چون در نیم فصل اول صرفه جویی خوبی را از نظر مالی داشته ایم و کل هزینه‌های ما در باشگاه مس سرچشمه زیر 4 میلیارد تومان بوده است.

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه تصریح کرد: در حال حاضر شرفی لیستی را برای جذب به ما داده که شامل 3 بازیکن می شود، البته قرار است روز یکشنبه ایشان در محل باشگاه جلسه ای با ما داشته باشند و لیست نهایی خود را در این خصوص به ما داده تا در این مورد به یک جمع بندی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که خواسته شما از کادر فنی در این فصل چیست گفت: هدف اصلی ما در این فصل حفظ سهمیه تیم در رقابتهای لیگ برتر است و این موضوع به کادر فنی نیز منتقل شده است، البته در صورت تحقق این موضوع برای فصل آینده برنامه ریزی دقیق تری را خواهیم داشت و هدف گذاری ما قطعا تغییر خواهد کرد.