ضرورت افزایش دانشجو در علمی کاربردی آذربایجان شرقی/ تحقق 86درصدی اشتغال در سراب

به گزارش خرگزاری مهر، یونس فاتح اظهار داشت: هم اکنون که بخش تعاون ایران مکلف به تحقق 25 درصدی در اقتصاد ملی کشور شده است، باید همه دانشجویان به ویژه دانشجویان این دانشگاه در توسعه این مباحث حضور پیدا کرده و نظرات و ایده های خود را عملی کنند.



وی افزود: توجه خاص و ویژه به دانشجو و دانشگاه باعث تحقق اهداف در جامعه می شود و جامعه همواره از حیث فکر، نیازمند کمک رسانی دانشگاه است و باید دانشجویان در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشند.



فاتح تعاون را موضوعی فرابخشی خواند و گفت: باید دانشجویان در زمینه تعاون ورود جدی پیدا کرده و با برگزاری همایش ها و سمینارهای قدرتمند، پس از جمع آوری مقالات از سطح کشور آنها را عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: برای آبادانی کشور همواره باید خودمان دست به کار شده و به هیچ عنوان پرچم اباعبدالله الحسین را زمین نگذاریم چراکه اگر از کشور ما علی (ع) و حسین (ع) را بگیرند، دیگر چیزی برای گفتن نخواهیم داشت.



تحقق بیش از 86 درصدی تعهد اشتغال در سراب



همچنین سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراب نیز از تحقق 86/26 درصدی اشتغال تعهد شده در این شهرستان خبر داد.

عبدالرضا وکیل آزاد اظهار داشت: با همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی و همچنین همراهی فرمانداری شهرستان سراب، از کل تعهدات اشتغال این شهرستان مبنی بر ایجاد سه هزار و 793 فرصت شغلی تا پایان سال جاری ، تا کنون موفق به ایجاد سه هزار و 272 فرصت شغلی و ثبت آن در سامانه رصد اشتغال شویم.



وی افزود: درصد تحقق اشتغال 9 ماهه این شهرستان نیز به 117/49 درصد رسیده است.