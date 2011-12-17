25 فروند هواپیما به ناوگان هوایی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز شنبه در افتتاحیه نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران اظهار داشت: سند چشم انداز 1404 رتبه اول منطقه را هدف ما تعیین کرده که بخش حمل و نقل و مسکن تاثیر زیادی در رسیدن به این هدف دارد، زیرا ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تاثیر آن در تورم حداقل 40 درصد است و همه ما می دانیم که نقش حمل و نقل در بخش زیربنایی کشور انکار ناپذیر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: حمل و نقل یعنی شرایط جابه جایی سریع و ایمن برای مردم و کالاها که در کشور ما سالانه 321 میلیون نفر توسط بخش حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی و هوایی جابه جا می شوند.

نیکزاد با اشاره به اینکه 248 میلیون نفر سالانه از طریق جاده ها در کشور جابه جا می شوند، بیان کرد: بر اساس برنامه پنجم باید سالانه 10 درصد کاهش تلفات جاده ای داشته باشیم که در سال 83 در جاده ها 26 هزار و 500 نفر کشته شدند اما در سال 89 این تعداد به 23 هزار و 200 نفر رسید. برهمین اساس، باوجود 2 برابر شدن سفرها و وسایل نقلیه توانستیم تعداد کشته ها در جاده ها را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای امسال هم تعداد کشته ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.5 درصد کاهش یافت، گفت: در کشور 220 هزار کیلومتر جاده داریم و یکهزار و 30 پایانه مسافری با 141 مجتمع بین راهی 256 دهنه تونل وجود دارد، همچنین 10 هزار کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شده است که 8 هزار کیلومتر دیگر در دست ساخت است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا دولت دهم 10 هزار کیلومتر ساخته شده بود اما در دولت نهم و دهم 8 هزار و 200 کیلومتر راه آهن در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه 64 فرودگاه فعال، 27 میلیون فرودگاه هوایی را جابه جا می کنند، بیان کرد: یکی از اهداف ما تهیه طرح جامع حمل و نقل است که چند وزیر راه عوض کرده و امیدواریم با مساعدت دولت این طرح امسال و اواسط سال بعد تمام شود.

نیکزاد افزود: ما اگر بتوانیم نقاط منقطع بزرگراهی، آزادراهی و ریلی را به هم وصل کنیم کار بزرگی را انجام داده ایم و ارزش افزوده زیادی عاید کشور می شود.

وی با بیان اینکه این اقدام می تواند 12 هزار تن ترانزیت را رقم بزند، گفت: دولت 14 هزار کیلومتر برای تمامی راههای روستایی بالای 5 هزار خانوار می سازد که این کار به شدت در حال انجام است.

نیکزاد با اشاره به توسعه ناوگان حمل و نقل کشور، افزود: بالغ بر 25 فروند هواپیما پس از ادغام دو وزارتخانه از طریق بخش خصوصی وارد ایرلاین‌های کشور شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما قول دادیم که افتتاح مسکن مهر در سال 90 به انجام برسد، گفت: 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده که 400 هزار واحد در روستا و 800 هزار واحد در شهرها و شهرهای جدید بوده است، ضمن اینکه بیش از 20 استان آماده افتتاح مسکن مهر هستند و منتظریم با حضور مسئولان به افتتاح برسند.

وی تصریح کرد: 550 هزار پروژه با 17 هزار کیلومتر طول و 8 هزار میلیارد تومان در بخش حمل و نقل در حال اجراست.

نیکزاد با تاکید بر حضور بخش خصوصی در انجام پروژه های حمل و نقل، بیان کرد: از بخش خصوصی می خواهیم که با رعایت منافع ملی و منافع خودشان به اجرای پروژه ها بپردازند که حضور بیش از 300 شرکت و بخش خصوصی در این نمایشگاه نشانگر تمایل آنها به حضور در این پروژه هاست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت احمدی نژاد کار بزرگی را انجام داده است که در سفرهای خارجی هم مسئولان آنها به ما اعلام می کنند که چطور با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ اخباری مبنی بر افزایش قیمتها در رسانه های شما ندیدیم.

وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل هم که اولین مورد افزایش قیمتها بر آنها اعمال می شد، در بخش شهری و برون شهری هیچ بار و مسافری بر روی زمین نماند.