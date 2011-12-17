111 میلیارد تومان اعتبار به راهسازی خراسان جنوبی ابلاغ شد

به گزارش خبر نگار مهر، ابراهیم نصری صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل و راهداری استان، با اشاره به عدم تغییر در اعتبارات راه و ترابری استان از سال 86 تا کنون، اظهار داشت: بالغ بر 376 میلیارد تومان طی این مدت به بخش راه استان ابلاغ شده اما به طور 100 درصد اختصاص نیافته است.

وی اعتبار ابلاغ شده سال جاری در بخش راه را 111 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: این اعبتار معال کل اعتبارات تملک دارایی های استان بوده و 55 درصد نسبت سال 89 افزایش یافته است.

نصری به وجود13 هزار و 700 کیلومتر طول راه در استان اشاره کرد و افزود: از این میزان شش هزارو 700 کیلومتر راه آسفالته است.

وی با بیان اینکه از راه های آسفالته موجود در سطح استان 970 کیلومتر راه ‌های شریانی اصلی است، بیان کرد: راه های شریانی که بیشتری مرزی است، باید به عنوان فرصت های اقتصادی برای استان استفاده شود.

نصری به اقدامات این نهاد از سال 83(تاسیس استان) تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: طی این مدت تاکنون دو هزار و 995 کیلومتر راه در سطح استان احداث شده است.

به گفته وی این راه های احداث شده شامل راه اصلی، فرعی و روستایی بوده که این میزان برابر با 42 درصد از آن چه از بدو انقلاب در استان تا قبل از تاسیس استان موجود بوده است.

وی اضافه کرد: از مجموع دو هزار و 995 کیلومتر راه احداث شده 167 کیلومتر بزرگراه، 163 کیلومتر راه اصلی، 255 کیلومتر راه فرعی و دو هزار و 340 کیلومتر راه روستایی در سطح استان هستند و معادل 55 درصد راه های احداث شده قبل از سال 83 است.

نصری با بیان اینکه توجیه فنی و اقتصادی از عوامل اجرایی شدن پروژه ها تا قبل از دولت نهم بوده است، افزود: در دولت نهم که با رویکرد محرومیت ‌زدایی آغاز شده تعداد زیادی از پروژه‌ های این استان تامین اعتبار شده است.

وی همچنین به پروژه ‌های در دست اقدام بخش راه در سطح استان اشاره کرد و اظهارداشت: بالغ بر 146 کیلومتر بزرگراه در قالب هفت قطعه در دست احداث بوده و سه قطعه در قالب 122 کیلومتر آماده مناقصه است.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی در پایان احداث 259 کیلومتر راه اصلی در قالب هشت قطعه، 240 کیلومتر روکش آسفالت در قالب شش قطعه و 400 کیلومتر راه روستایی در قالب 89 پروژه را از دیگر پروژه‌ های در دست احداث این مجموعه ذکر کرد.