به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خیریه گیرین بلت، پل نورتوب رئیس بنیاد خیریه گرین بلت اظهار داشت: ما خواستار تحریم کالاهای شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در سرزمینهای اشغال شده فلسطین هستیم و اگرچه در این میان فعالیتهای ستاد سه ساله صلح عادلانه خاتمه می یابد اما ما به تلاشهای خود برای برقراری صلح عادلانه خاتمه می دهیم.

فراخوان بنیاد خیریه گرین بلت به دنبال ابراز نگرانی بسیاری از نهادهای همکار این بنیاد ، سازمانهای حقوق بشر و بسیاری از رهبران اجتماعی صورت گرفته است. یکی از نهادهای همکار این بنیاد در راستای تحریم کالاهای شهرک نشینان کلیسای متودیست است که پیش از این نیز فراخوان تحریم این کالاها را صادر کرده بود.

بنیاد خیریه امداد مسیحی نیز از دولت بریتانیا خواست مانع ورود این کالاها به کشور شوند چرا که اقدامات شهرک نشینان براساس قوانین بین المللی غیرقانونی تلقی می شود.

پل نورتوب یادآور شد: در دهه 1980 این بنیاد برای تحریم کالاهای آفریقای جنوبی به نشانه اعتراض به بی عدالتی رژیم آپارتاید به مردم سراسر جهان پیوست. این بنیاد با شکل جدید از تحریمها خواستار حمایت از عدالت در جامعه مدنی سراسر جهان است.

تحریم رژیم صهیونیستی و کالاهایی که به کشورهای دیگر صادر می کنند در میان جوامع دینی اسلام و مسیحیت پیش از این نیز متداول بوده است، شورای مشورتی کلیسای انگلستان، صاحبان مسلمان فروشگاه های گلاسکو، روحانیون هندوستان از جمله نهادها و گروه هایی هستند که تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را مطرح کرده اند.

