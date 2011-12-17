اختصاص سالن ویژه نمایش فیلم کوتاه و مستند اتفاق نیکویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند در سینما آزادی در حالی به ششمین هفته اکران خود نزدیک می‌شود با استقبال خوب مخاطبین این نوع سینما مواجه شد، سید محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب در خصوص این مطلب که چگونه می توان ارتباط میان مردم و فیلم کوتاه و مستند را بهبود بخشید گفت: در راستای حمایت‌های انجام شده در جهت نمایش فیلم مستند به شامل مستقل بود که یکی از سینماهای شهر تهران را به اکران فیلم کوتاه اختصاص دادیم ، البته پخش فیلم‌های کوتاه در گذشته انجام می شد هم و ایده خوبی بود؛ اما معتقدم که سینما آزادی پتانسیل نمایش فیلم های کوتاه و مستند را دارد.

وزیر ارشاد همچنین به راه اندازی شبکه مستند اشاره کرد و گفت که نقش مهمی در گسترش و معرفی فیلم کوتاه و مستند به علاقمندان در سطح کشور دارد.

براساس این گزارش کریم فانقیان فیلمساز و سرپرست بوشهرانجمن سینمای جوان در این ارتباط گفت : نمایش فیلم کوتاه با وجود ارائه راهکارها همچنان وجود دارد اما این مشکل با برنامه ریزی مناسب در رسانه ملی و در ساعات پربیننده حل خواهد شد، اگر فیلم کوتاه قبل از سریال‌های پرمخاطب در تلویزیون نمایش داده شود و تبلیغات جدی‌تر بر آن صورت گیرد مردم با فیلم کوتاه آشنا می‌شوند؛ همچنین اگر در سینماها اگر نمایش فیلم‌های کوتاه برجسته و تاثیرگذار قبل از نمایش فیلم بلند داشته باشیم فیلم کوتاه دچار مهجوریت نمی شود.

کیوان کثیریان، منتقد اکران فیلم کوتاه را مهم‌ترین عامل آشتی با مخاطب دانست و گفت: هر چه به اکران فیلم کوتاه چه در سینماها و چه در جشنواره‌ها بها داده شود در واقع به گسترش فرهنگ تصویری مردم کمک خواهد شد.

در پایان این گزارش محمد رضا اسلاملو فیلم ساز و کارشناس فرهنگی نیز گفت : بعضی سینماها هستند که هر چقدر هم از زمانش می گذرد، اما رو نمی‌آید و از همان ابتدای کارش، زیر خط فقر مراجعه‌ کننده می‌ماند. سینما آزادی یکی از سینماهای پرمخاطب در تهران است که به همین دلیل، موقعیت خوبی برای آشنایی مردم با فیلم کوتاه به حساب می‌آید، خیلی از افراد هستند که به خاطر سینما آزادی به سینما می‌آیند.

اسلاملو در پایان با اشاره به این‌ نکته که نباید فقط در زمان برپایی جشنواره‌ها، به فیلم کوتاه پرداخت، اظهار کرد: باید در نظر داشته باشیم که نباید فقط در زمان برگزاری جشنواره‌فیلم کوتاه به آن بها داد، بلکه باید مانندفیلم بلند در تمامی سال ، به آن توجه کرد، چرا که سینما در تمام سال مخاطب پسند است.

