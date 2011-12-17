رشد 41 درصدی تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رحمتی رودسری روز شنبه در مراسم دوازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: بر اساس ارزیابی وزارت بهداشت در سال 89، امتیاز پژوهشی دانشگاه از 24 هزار به 35 هزار رسید که نشان دهنده رشد 41 درصدی دانشگاه در بخش تحقیقات است.

وی افزود: مقالات نمایه شده دانشگاه رشدی 23 درصدی داشته اند و 630 مقاله دانشگاه در ISI نمایه شده است. تعداد طرح های تحقیقاتی دانشگاه به 791 طرح رسیده که نشان دهنده رشد 25 درصدی تعداد طرح ها است. نکته مهم این است که این تحقیقات بیشترین میزان تطابق با اولویت ها را داشته اند و در این بخش رتبه اول کشوری را کسب کردیم.

وی با اشاره به کسب رتبه اول کشوری در حوزه های دیگر پژوهشی خاطرنشان کرد: با رشد 5 برابر در طرح های مصوب کمیته تحقیقات و ارائه 600 مورد پژوهانه به دانشجویان دکتری، برگزاری 10 کنگره بین المللی و تالیف 44 جلد کتاب توانستیم این هدف را کسب کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی اولین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی در سال 89 گفت: این آزمایشگاه به طور غیررسمی آغاز به کار کرده است و امیدواریم در 22 بهمن به صورت رسمی افتتاح شود.

وی از راه اندازی اتاق تمیز برای تولید داروهای با فناوری بالا در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد و گفت: ما با راه اندازی این اتاق تمیز باید دو دارو را در حوزه فناوری پیشرفته تولید کنیم که قول می دهیم یکی از این داروها در سال 91 به تولید برسد.