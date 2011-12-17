به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان پزشکی قانونی کشور پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری ترکیبات و عوارض داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای را در جمع خبرنگاران معرفی کردند.

در این نشست دکتر زفرقندی از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که در حوزه اعتیاد، درمان تضمینی یا از راه دور نداریم و هیچکس نمی تواند این مورد را به صورت علمی اثبات کند زیرا اعتیاد مشکلی رفتاری بوده و درمان اعتیاد نیازمند ساختاری است که از مصاحبه تا درمان دارویی و غیر دارویی پیش می رود.

وی افزود: آنچه با عنوان درمان ترک اعتیاد در ماهواره ها مطرح شده است و همچنین در برخی از رسانه های داخلی و در سایت های اینترنتی تبلیغ می شود مبنای علمی ندارد زیرا مطالعات نشان داده است که 80 درصد ترکیبات این داروها خود مخدر هستند.

زفرقندی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا شماره و پیامکی برای کنترل نشان ها و آرم های داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای در کشور وجود ندارد، گفت: ما معتقدیم که مردم اصلا از این داروها استفاده نکنند چه رسد به اینکه شماره اعلام کنیم تا این مارکها را چک کنند.

وی افزود: دارو باید توسط پزشک تجویز شود و هیچکس در هیچ کجای دنیا مجاز نیست دارویی را خارج از موازین کشور و بدون نظارت پزشک استفاده کند زیرا پزشک است که دوز دارو را تعیین می کند.

وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای کنترل این تبلیغات و شماره تماس های اعلام شده در ماهواره انجام شده است، گفت: اکثر این تلفن ها غیر قابل دسترسی هستند ولی چون مسئله مداخله در درمان است باید از طریق دستگاههای انتظامی و قضایی پیگیری شود که مجازات شدیدی هم در قانون دیده شده البته برای شناسایی داروهای غیر قانونی در عطاری ها هم در استانها ابلاغ شده است.

این مسئول ستاد مواد مخدر اعلام کرد: حتی اگر ماهواره ها، داروهای قانونی و مجاز هم تبلیغ کنند مردم نباید از آنها استفاده کنند زیرا دارو باید تحت نظارت پزشک باشد.

در ادامه این نشست دکتر محمد رضا قدیرزاده از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در اکثر داروهای ماهواره ای ترامادل دیده می شود که این دارو 5 سالی است که داخل کشور شده و اثرات شبه مخدر دارد. چون وزارت بهداشت آگاهی نداشت این دارو در داروخانه ها توزیع شد ولی بعدا استفاده از آن متوقف شد ولی هنوز هم در بازار دیده می شود.

وی تصریح کرد: بنا به اعلام بیمارستان لقمان بالاترین آمار تشنج در افراد معتاد استفاده از ترامادول بوده است .

همچنین خانم دکتر جوکار از کارشناسان پزشکی قانونی استان تهران که وظیفه آنالیز داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای را برعهده داشته است، گفت: پس از بررسی داروهایی مانند پرفکت 1 تا 5 و داروهای آلفا به این نتیجه رسیدیم که در اکثر این داروها از موادی مانند استامینوفن، کافئین، ترامادل، دیکلوفناک و حتی مواد تمیز کننده دندان ، زیره ، زردچوبه، دارچین هم دیده شده است به طوریکه وقتی برخی از این داروها را باز می کنیم بوی مواد گیاهی به مشام می رسد.

وی افزود: مگر می شود 15 روزه یا یک ماهه با استفاده از این داروها اعتیاد را ترک کرد. البته به خاطر وجود برخی از مسکن ها در این داروها شخص احساس می کند که دردش کم شده است.

در ادامه این نشست محمد رضا قدیرزاده اعلام کرد که استفاده از ترامادل با تجویز پزشک منعی ندارد ولی مشکل ما این است که معتادان دچار سوء مصرف نشوند.

وی افزود: خودتان محاسبه کنید ما دو میلیون معتاد داریم و اگر هر معتاد در خانواده ای 5 نفره باشد 10 میلیون شهروند ایرانی دچار معضل اعتیاد هستند که این مسئله تقاضا را بالا برده و عرضه کنندگان داروهای ماهواره ای بیشتر تلاش می کنند تا داروهای خود را به فروش برسانند.