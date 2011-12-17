به گزارش خبرگزاری مهر، این هیات 65 نمایش متقاضی این بخش را از 25 آذر تا اول دی ماه، در اداره برنامههای تئاتر مورد ارزیابی قرار میدهند و در نهایت 9 اثر را برای حضور در جدول نهایی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی میکنند.
سعید اسدی مدیر کمیته انتخاب آثار سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر عنوان کرد: رویکرد هیات ارزیابی امسال جشنواره رویکردی کیفیت گراست و از میان تمامی آثار متقاضی این بخش به شکل سختگیرانه ای، فقط 9 نمایش برای حضور در جشنواره انتخاب میکند.
وی افزود: هنرمندان دراین مرحله تلاش خود را در این جهت معطوف بدارند که هر چه بیشتر چشم انداز اجرایی اثر خود را از جمله نورپردازی، صحنه، لباس، موسیقی و ... عرضه کنند. همچنین می توانند رزومه کامل تری از کارگردان و نویسنده به هیات ارزیابی نمایشها ارائه کنند، تا در جلسه داوری مورد استفاده قرار گیرد.
باید کارگاههای آموزشی و تئاترهای آزمایشگاهی را جدی بگیریم
محمودرضا رحیمی گفت: موضوعی برگزار کردن بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر میتواند بسیار کار آمد باشد، اما به شرطی که ما این بخش را از حالت مقطعی خارج کنیم و روی برگزاری کارگاههای آموزشی و تئاترهای آزمایشگاهی تمرکز کنیم.
این کارگردان و مدرس تئاتردرباره بخش بینالملل این جشنواره گفت: قسمتی از پیکره جشنواره متعلق به آثار داخلی است برای اینکه این آثار بتوانند ارتباطی با کشورهای دیگر داشته باشد و تئاتر ما، خود را برای سایر کشورها به نمایش بگذارد، نیازمند بخش بینالملل هستیم. همچنین ما نیازمند این هستیم که با اندیشههای کشورهای دیگر آشنایی پیدا کنیم و این امکان با دعوت گروههای خارجی مهیا میشود.
رحیمی افزود: رفتن به سمت موضوعی برگزار کردن بخش بین الملل تئاتر فجر میتواند بسیار کار آمد باشد، اما به شرطی که ما آن را از حالت مقطعی و جشنوارهای بیرون بیاوریم و تئاترهای جهان را در طول سال به صورت مستمر در قالب کارگاههای آموزشی و رپرتوار به نمایش بگذاریم.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: متاسفانه ما از جریان بین الملل آن طور که باید بهره نبردهایم ما همان طور که با شعار تئاتر برای همه جشنواره فجر را برگزار می کنیم باید بتوانیم این جریان داخلی کشور را به خارج از مرزها نیز ببریم.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن به دبیری رحمت امینی برگزار میشود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.
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