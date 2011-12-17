رقابتهای ورزشی بین نیروهای آتش نشانی کرمانشاه برگزار می شود

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطوری که شهروندان استحضار دارند وظیفه سازمان، مهم و خطیر بوده (نجات جان و مال مردم) که لازمه این کار، حفظ آمادگی جسمانی و روحی و روانی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه تاکید کرد: برای آماده سازی و آماده نگهداشتن نیروهای این سازمان در هر زمان که لازم بدانیم مسابقات و رقابتهای ورزشی در بین نیروهای این سازمان برگزار می کنیم.

جهانبخشی افزود: به همین منظور، مسابقات عملیات ورزشی بین ایستگاههای 9گانه سازمان آتش نشانی کرمانشاه در این ماه برگزار شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه با اشاره به مراحل مختلف این مسابقات، گفت: این سری مسابقات عملیاتی ورزشی در محل ایستگاه مرکز در دو آیتم دو 400 متر، حمل خاموش کننده دستی و عملیات لوله، آبرسانی سریع به محل حادثه برگزار شده است.

جهانبخشی افزود: در پایان، تیمهای ایستگاه شهید امیری، ایستگاه مرکزی و ایستگاه شهید جمالی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و به آنها جوایز نقدی نیز اهدا شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه در پایان تاکید کرد: همچنین در طول برگزاری این مسابقات، یاد و خاطره شهید امیری و شهید جمالی، از شهدای این سازمان توسط شرکت کنندگان، گرامی داشته شد.