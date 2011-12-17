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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

صابری:

اتصال مرکز خراسان جنوبی به راه آهن سراسری در دستور کار مسئولان قرار گیرد

اتصال مرکز خراسان جنوبی به راه آهن سراسری در دستور کار مسئولان قرار گیرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اتصال به راه آهن سراسری باید کار کارشناسی صورت گیرد گفت: اتصال مرکز استان به راه آهن سراسری باید در دستور کار مسئولان اجرایی استان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل و راهداری خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: مناطق اتصال به راه آهن شرق کشور باید مورد کار کارشناسی قرار گرفته، اما اتصال بیرجند به راه آهن سراسری باید در اولویت نخست قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اتصال سه مسیر بیرجند به قاین، بیرجند به فردوس و بیرجند به طبس از طریق راه آهن چابهار به مشهد هم اکنون در دست اقدام است.

وی افزود: برای تسریع در کار باید پیشنهادی برای آغاز این پروژه از سوی مسئولان به وزیر راه و ترابری ارائه شود.

صابری با بیان اینکه هم اکنون راه آهن بافق - بندرعباس تنها از20 درصد ظرفیت خود استفاده می کند، بیان کرد: این در حالی است که 90 درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر فعال شدن شورای حمل و نقل استان، اظهار داشت: رفع مشکلات بخش حمل و نقل و راه استان باید در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این زمینه کمتر فعالیت شده است.

صابری با بیان اینکه هماهنگی و همکاری بین دولت و مجلس، مشکلات استان را، زودتر و بهتر برطرف می کند، افزود: به منظور توسعه و تقویت صنعت حمل و نقل استان، همه مسئولان باید در قالب شورای حمل و نقل مشکلات را بررسی و اظهار نظر کنند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص دوبانده شدن جاده‌ ها و بزرگراه‌ های استان، یادآور شد: در این راستا باید بخش خصوصی فعال تر از گذشته اقدام کند.

کد مطلب 1485584

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