اتصال مرکز خراسان جنوبی به راه آهن سراسری در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری پیش از ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل و راهداری خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: مناطق اتصال به راه آهن شرق کشور باید مورد کار کارشناسی قرار گرفته، اما اتصال بیرجند به راه آهن سراسری باید در اولویت نخست قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اتصال سه مسیر بیرجند به قاین، بیرجند به فردوس و بیرجند به طبس از طریق راه آهن چابهار به مشهد هم اکنون در دست اقدام است.

وی افزود: برای تسریع در کار باید پیشنهادی برای آغاز این پروژه از سوی مسئولان به وزیر راه و ترابری ارائه شود.

صابری با بیان اینکه هم اکنون راه آهن بافق - بندرعباس تنها از20 درصد ظرفیت خود استفاده می کند، بیان کرد: این در حالی است که 90 درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر فعال شدن شورای حمل و نقل استان، اظهار داشت: رفع مشکلات بخش حمل و نقل و راه استان باید در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این زمینه کمتر فعالیت شده است.

صابری با بیان اینکه هماهنگی و همکاری بین دولت و مجلس، مشکلات استان را، زودتر و بهتر برطرف می کند، افزود: به منظور توسعه و تقویت صنعت حمل و نقل استان، همه مسئولان باید در قالب شورای حمل و نقل مشکلات را بررسی و اظهار نظر کنند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص دوبانده شدن جاده‌ ها و بزرگراه‌ های استان، یادآور شد: در این راستا باید بخش خصوصی فعال تر از گذشته اقدام کند.