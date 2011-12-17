به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور تامین تله کام با انتشار اطلاعیه ای آغاز رسمی پیش ثبت نام سیم کارتهای خود را با نام تجاری "رایتل" اعلام کرده که براین اساس شهروندان کرجی می توانند با مراجعه به سایت این شرکت و با ثبت اطلاعات خود شامل آدرس و کدپستی معتبر در شهر کرج، شماره منتخب موردنظر منتخب خود را انتخاب و نسبت به پیش ثبت نام انواع سیم کارت دائمی با قیمت مصوب 120 هزار تومان، اعتباری و دیتا با قیمت مصوب 20 هزار تومان اقدام کنند که البته این قیمتها بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است.

ثبت نام قطعی سیم کارتهای نسل سوم در دی ماه

اپراتور رایتل ثبت نام قطعی برای واگذاری سیم کارتهای خود را پس از پایان زمان پیش ثبت نام و در دی ماه اعلام و تاکید کرده که پیش ثبت نام علاوه بر سایت از هفته آینده در مراکز پستی منتخب نیز صورت می گیرد.

همچنین آغاز به کار این شبکه صرفا در کرج و در محدوده تحت پوشش این شبکه خواهد بود.

امکان مکالمه تصویری با سیم کارتهای نسل سوم

براساس این اطلاعیه، دارندگان سیم کارت های دائمی رایتل می توانند از انواع خدمات ارائه شده توسط این شرکت شامل مکالمه عادی، مکالمه تصویری، اینترنت و ... استفاده کنند و هزینه مکالمات و سایر خدمات مورد استفاده را در پایان هر دوره با دریافت صورتحساب پرداخت کنند. همچنین طرح ها و بسته های خاصی ویژه این مشترکان ارائه خواهد شد که شامل خدمات متنوع با هزینه هایی کمتر از تعرفه های عادی خواهد بود.

همچنین مشترکان متقاضی سیم کارتهای پیش پرداخت نیز بدون پرداخت هزینه اشتراک ماهانه و با شارژ کردن حساب خود از طریق خرید کارت شارژ و یا سایر روش های اعلام شده در رسانه ها می توانند تا سقف اعتبار موجود در حساب خود از انواع خدمات شبکه رایتل شامل مکالمه عادی، مکالمه تصویری و اینترنت استفاده کنند که طرح های مخصوص این مشترکان در تحویل سیم کارت از طریق رسانه ها و تارنمای رایتل اعلام خواهد شد.

متقاضیان سیم کارت دیتا که ویژه دسترسی به خدمات دیتا و اینترنت پرسرعت است، می توانند به طور دائم و به صورت سیار با استفاده از دستگاههای مختلف نظیر انواع تبلت، مودمهای جیبی با قابلیت 3G و لپ تاپ هایی که محل نصب سیم کارت دارند از اینترنت استفاده کنند. این سیم کارت ها قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه (SMS) را نیز دارند. این سیم کارتها در این مرحله فقط به صورت پیش پرداخت ارائه خواهد شد.

رایتل اعلام کرده که مشترکان سیم کارت دیتا برای کاهش هزینه های ارتباطی خود نسبت به تعرفه های عادی، می توانند با توجه به نوع نیاز خود یکی از طرح هایی که در زمان تحویل سیم کارت ارائه می شود را انتخاب کنند.

متقاضیان پیش ثبت نام در اولویت اند

به گزارش مهر، رایتل در این فرم ثبت نام که به صورت اینترنتی است، اعلام کرده که انواع بسته ها، طرح های خاص و تشویقی و تخفیف ها برای خدمات هر یک از سیم کارتها، تعرفه های عادی انواع خدمات رایتل، همچنین اعتبار اولیه سیم کارتهای پیش پرداخت و دیتا در زمان تکمیل ثبت نام در همین سایت اعلام خواهد شد.

این اپراتور اعلام کرده که در این مرحله صرفاً پیش ثبت نام انجام شده و این بدین معناست که متقاضیان دریافت سیم کارت در این مرحله مشخصات خود را به رایتل اعلام می کنند و در زمان واگذاری سیم کارت ها در اولویت قرار خواهند داشت.

همچنین هر متقاضی در این مرحله فقط یکبار مجاز به پیش ثبت نام است و در صورتی که به هر طریقی با یک کد ملی بیش از یک بار ثبت نام انجام شود، رایتل حق دارد که همه آنها را ابطال کند.

هنوز زمان تکمیل ثبت نام و نحوه تحویل سیم کارت رایتل از سوی این اپراتور اعلام نشده و این اپراتور تاکید کرده که این زمان از طریق پرتال این شرکت و رسانه های ارتباط جمعی اعلام خواهد شد و در زمان تکمیل ثبت نام هزینه های لازم اخذ می شود.



فقط از اشخاص حقیقی پیش ثبت نام به عمل می آید

به گزارش مهر، در این مرحله متقاضیان فقط می توانند برای پیش ثبت نام در شهر کرج اقدام کنند و نشانی و کدپستی ذکر شده در فرم، محل ارسال سیم کارت خواهد بود که مسئولیت ورود اطلاعات و آدرس اشتباه به عهده متقاضی است.

رایتل اعلام کرده که در حال حاضر فقط از اشخاص حقیقی پیش ثبت نام به عمل می آید و زمان ثبت نام سازمانها و اشخاص حقوقی از طریق سایت این شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.

هر متقاضی می تواند یک شماره از محدوده شماره های ارائه شده برای سیم کارتهای دائمی و پیش پرداخت انتخاب کند و در صورت صرفنظر از این انتخاب، در هنگام دریافت سیم کارت شماره تعیین شده توسط رایتل به وی اختصاص خواهد یافت. برای سیم کارتهای دیتا امکان انتخاب شماره منظور نشده است.