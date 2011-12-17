اعضای شورای شهر از سازه فلزی مترو تئاتر شهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر تهران که طی روزهای گذشته با مصوبه خود از هنرمندان و اهالی تئاتر و مجموعه تئاتر شهر حمایت کرد و خواستار توقف ساخت و ساز هواساز متروی چهارراه ولیعصر در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر شد،‌ 25 آذرماه از این سازه بازدید کرد.



در این بازدید که با حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مهدی چمران رئیس این شورا انجام شد، اعضای شورا به بررسی وضعیت این سازه در ضلع شمالی فضای باز مجموعه تئاتر شهر پرداختند.



با وجود توقف ساخت و ساز هواساز متروی چهارراه ولیعصر، هنوز اسکلت فلزی این سازه در جای خود باقی است و این نگرانی وجود دارد که ساخت و ساز آن بعد از وقفه‌ای کوتاه از سر گرفته نشود.



پیگیری‌های خبرگزاری مهر برای دلایل و نتایج بازدید اعضای شورای اسلامی شهر تهران از سازه هواساز متروی چهارراه ولیعصر به نتیجه نرسیده است و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.