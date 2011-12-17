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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

با حضور پرفسور فرید العطاس

کارگاه بین المللی اسلام و علوم انسانی برگزار می شود

کارگاه بین المللی اسلام و علوم انسانی برگزار می شود

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه «روش شناسی و نظریه پردازی » را با عنوان « اسلام و علوم انسانی» و با حضور پروفسور فرید العطاس در روزهای سوم و چهارم دی ماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئله شرق شناسی، هژمونی اروپا محور نهاد دانشگاهی، نظریه پردازی و مفهوم پردازی مستقل، جایگاه اسلام در نظریه پردازی و مفهوم پردازی و دومطالعه موردی محورهای این دوره آموزشی هستند.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند از طریق سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در این همایش ثبت نام کنند.

یادآور می شود، دکتر فرید العطاس عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور و عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی جامعه شناسی است. او فرزند دکتر حسین العطاس روشنفکر، سیاستمدار و جامعه شناس مالزیایی است که به گفته کسانی که با تفکر او آشنایی دارند، اندیشه ای خلاق داشته و از پژوهشگران پرکاری محسوب می شود که در زمینه های مختلف جامعه شناسی آثار تولید کرده است. او با ایران و مسائل اجتماعی آن کم وبیش آشنا بوده و چندین نوبت به تهران سفر کرده است.  

کد مطلب 1485587

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