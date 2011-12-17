14 هزار قالیباف آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون پنج هزار و 800 قالیباف از مزایای بیمه قالیبافان خانگی بهره مند شده اند، افزود: همچنین طی این مدت چهار هزار و 534 قالیباف به تامین اجتماعی معرفی شده اند.

وی از صدور هفت هزار و 353 گواهینامه مهارت فنی و کار و دانش رشته فرش دستباف خبر داد و بیان داشت: 18 هزار و 400 نفر ساعت دوره آموزشی به بافی برای قالیبافان استان با هدف آشنایی با مواد اولیه مرغوب، بافت و نقشه خوانی فرش، آشنایی با حقوق اجتماعی و مزایای بیمه، شناخت معایب فرش و نحوه پیشگیری و اصلاح آن برگزار شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: هم اکنون 34 هزار و 931 کارگاه قالیبافی، سالانه 424 هزار متر مربع فرش تولید می کنند که از این میزان سالانه 35 میلیون دلار فرش به خارج از کشور صادر می شود.

اسکندری با اشاره به صادرات 11 هزارمترمربع فرش دستباف آذربایجان غربی به کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن و استرالیا، ادامه داد: نبود نظام حمایتی جامع و مناسب برای بافندگان فرش، کمبود نقدینگی، نظام ناکارآمد و سنتی تولید، خرید و صادرات از عوامل اصلی عدم پیشروی این هنر صنعت است.

وی قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در ایران را بیشتر از سایر کشورها دانست و با اشاره به تولید فرش ابریشم در آذربایجان غربی، ادامه داد: متاسفانه قیمت بالای تمام شده این نوع فرش باعث شده فروش این محصول در خارج از کشور کاهش یابد.

این مسئول با بیان اینکه تنوع رنگ، طرح‌ و نقوش به ‌کار رفته در مقایسه با تولیدات سایر رقبا از ویژگیهای برجسته تولید فرش آذربایجان غربی است، ادامه داد: فرش دستباف استان به ویژه طرح آهنین افشار تکاب و ریز ماهی خوی از شهرت جهانی و ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و یکی از مهمترین مراکز قالیبافی کشور محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی افزود: فرش ریز ماهی خوی و فرش افشار تکاب در آستانه ثبت جهانی بوده که این فرشها از استحکام، ظرافت و کیفیت بالایی برخوردار و با پشم، ابریشم، چله و گل ابریشم در ابعاد، نقوش و رنگ ‌آمیزیهای متنوع با گره ترکی تولید می‌شوند.