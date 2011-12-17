ابداع پارچه های خود تمیز شونده/ شستن پارچه ها با نور خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان چینی می گویند این شیوه بسیار ارزان قیمت، غیر سمی و دوستدار محیط زیست خواهد بود. چینی ها انتظار دارند با توجه به بالا بودن میزان تقاضا برای پوششهای کاربردی، این ابداع با استقبال شدیدی مواجه شود.

این ابداع توسط محققان دانشگاه های شانگهای و هوبی انجام گرفته و برای ساخت این پوشش خود تمیز شونده از دی اکسید تیتانیوم استفاده شده است، ماده ای که در حال حاضر در ساخت شیشه های خود تمیز شونده، جورابهای بدون بو و کاشی های خود تمیز شونده دستشویی و آشپزخانه استفاده می شود.

محققان با افزودن "تریتیلامین" و خنثی کننده اسید که معمولا در ساخت رنگدانه ها به کار گرفته می شوند، ترکیبی ایجاد کرده و آن را برای 12 ساعت در دمای اتاق مخلوط کردند سپس برای 6 ساعت در دمای 100 درجه سلسیوس حرارت دادند. سپس پارچه پنبه ای درون این محلول قرار گرفت و پس از آن فشرده شده و خشک شد و دوباره در آب داغ قرار گرفته و خشک شد.

در نهایت لایه شیمیایی تحت تاثیر ذرات یدید نقره قرار گرفتند تا نسبت به نور خورشید واکنش پذیر شوند. محققان با آزمایش بر روی پارچه جدید دریافتند پارچه هایی که رنگ نارنجی بر روی آنها ریخته شده بود پس از دو ساعت 71 درصد پاکی اولیه خود را به دست آوردند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، پنج بار آزمایش مجدد بر روی همان پارچه نیز نشان داد تاثیر ترکیب جدید با تکرار قرار گیری در زیر نور خورشید کاسته نمی شود.