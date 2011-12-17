برنامه پزشک خانواده با سرعت بیشتری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعودیاصل با بیان این مطلب گفت: کسانی که منافعشان با اجرای این برنامه به شدت تهدید میشود با برنامه پزشک امین مخالفت میکنند، زیرا با اجرای این برنامه هدایت بیمار به خارج از مراکز درمانی و دریافت زیرمیزی حذف خواهد شد.
وی با بیان اینکه این برنامه در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ارائه شده و مغایرتی با سیاستهای کلان سلامت کشور ندارد و اجرای آن قانونی است، افزود: با تمام ظرفیت و توان برای عملیاتی کردن این برنامه تلاش میکنیم و اجرای کامل آن نقطه عطفی در تأمین سلامت 32میلیون نفر بیمهشدگان تأمیناجتماعی خواهد بود.
مسعودی اصل با اشاره به اینکه آماده شنیدن ایرادات کارشناسی به برنامه پزشک امین هستیم، اظهار داشت: این برنامه در چارچوب سیاستگذاریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و اگر ایرادی به آن وارد است به صورت رسمی اعلام شود تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
وی گفت: پرداخت به پزشکان درحالحاضر به صورت پرکیس و به ازاء هر بار مراجعه بیمار به پزشک صورت میپذیرد که در این برنامه به روش سرانهای تبدیل میشود و منطبق با سیاستهای نظام سلامت است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه نگرش ما در این برنامه نگرش سلامت محور و براساس سیاستهای نظام سلامت است، افزود: در برنامه پزشک امین به پیشگیری از بیماریها توجه ویژهای شده است و میخواهیم مأموریت این سازمان را از درماننگر بودن به سلامت محور بودن تغییر دهیم که ضمن پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و حفظ سلامت آحاد جامعه، از تحمیل هزینههای ناشی از بیماریها به جامعه کاسته شود که این امر نیز در راستای سیاستهای وزارت بهداشت میباشد.
وی با بیان اینکه درحال اصلاح فرآیندهای درمان هستیم، اظهار داشت: در برنامه پزشک امین همچون گذشته در تعامل با پزشکان عمومی بخش خصوصی، همکاری متقابل داشته و از ظرفیت قانونی برای عقد قراردادها استفاده میکنیم و در این امر هیچ مغایرت قانونی مشاهده نمیشود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی تأکید کرد: این طرح به عنوان زیرساخت و مقدمهای برای اجرای هرچه بهتر و سریعتر نظام ارجاع و پزشک خانواده تلقی میگردد، و همانگونه که این سازمان خود را مقید به همراهی و همکاری کامل و جامع در اجرای طرح پزشک خانواده در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری میداند، از وزارت بهداشت انتظار میرود با ارائه نقطهنظرات کارشناسی به غنای طرح پزشک امین بیفزاید.
وی افزود: پیرو دستور رئیسجمهور مبنی بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع حداکثر تا دو سال آینده، سازمان تأمیناجتماعی درجهت اجرای این دستور تمامی تلاش و همکاری خود را با متولیان امر انجام داده و خواهد داد و به منظور آماده شدن زیرساختهای لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده در بقیه استانها و سراسر کشور، برنامه نظام نوین خدمات درمانی ویژه بیمهشدگان تأمیناجتماعی در استان گیلان آغاز شد که تا پایان سال در دو استان دیگر نیز اجرائی خواهد شد .
به گفته وی ، طبیعی است که این برنامه باعث خواهد شد برنامه پزشک خانواده با سرعت و دقت بیشتری در سراسر کشور استقرار یابد و تمام تلاش سازمان تأمیناجتماعی این خواهد بود که در ساماندهی درمان بیمهشدگان این سازمان سیاستها و راهبردهای نظام سلامت کشور رعایت گردد و به همین منظور هماهنگیهای لازم با دانشگاههای علوم پزشکی در استانهاییکه این برنامه اجرا خواهد شد، صورت میپذیرد.
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