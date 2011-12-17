مسیر طبس - اصفهان فاقد اورژانس جاده ای است

جواد سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در سه سال اخیر در حوزه پایگاه های امداد و اورژانس اظهار داشت: در ابتدای امر با توجه به وسعت زیاد شهرستان طبس، دو پایگاه امداد داشته ایم که هم اینک این تعداد به هفت پایگاه و به فواصل 40 کیلومتر از یکدیگر ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: به منظور احداث پایگاه جاده ای برای مسیر طبس - اصفهان نیازمند یاری اداراتی همچون نیروی انتظامی، مخابرات، آب و فاضلاب و همه دستگاه های یاری رسان در این امر هستیم.

سهیلی با اشاره به ماموریت های هشت ماه نخست سال جاری عنوان کرد: از ایتدای سال جاری 876 ماموریت شهری و 286 ماموریت جاده ای انجام شده است که بخش عمده آنها را تصادفات به خود اختصاص داده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس با اشاره به همکاری های مثبت و دو جانبه با هلال احمر بیان داشت: تنها مشکل پیش روی این دو دستگاه خدمت رسان،عدم همکاری ادارت ذیربط برای رهاسازی مصدومان جاده ای که در خودرو محبوس شده اند، است.

وی عنوان کرد: تاکنون رایزنی هایی در این زمینه انجام شده اما به نتیجه ای نرسیده ایم و این کار هنوز متولی مشخصی ندارد.

سهیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تماس های بی مورد که با اورژانس طبس برقرار می شود، از مردم طبس خواست: از تماسهای بیهوده با اورژانس خودداری کنند.

وی متذکر شد: فوریتهای پزشکی برای موارد خاص و حوادث بوده و مربوط به درمان در منزل نیست.

سهیلی تاکید کرد: شهروندان طبسی فقط برای موارد اورژانسی با 115 تماس برقرار کنند.