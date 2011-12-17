نمایشگاه "کتاب و فن بازار" در دانشگاه آزاد واحد شهرری برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به منظور ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری برپا شده است.

در این نمایشگاه که تا 28 آذرماه سال جاری از ساعت 8 الی 16 برپا خواهد بود، در دو بخش پژوهش و صنعت با حضور برخی ناشران برجسته از جمله نشر "ثالث" و نشر "صانعی" مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

گفتنی است حضور این واحد دانشگاهی در نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار که در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است، با هدف عرضه یافته های پژوهشی و تشویق پژوهشگران به تولید علم از طریق پژوهش و فناوری از دیگر اقدامات این حوزه به شمار می رود.