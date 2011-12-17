آغاز تحقیقات تست اعتیاد از عرق انسان

دکتر محمود خدادوست روز شنبه در نشست خبری معرفی ترکیبات و عوارض داروهای ترک اعتیاد ماهواره ای اعلام کرد: سازمان پزشکی قانونی در حال تحقیقات روشی است تا از طریق پوست و عرق انسان برای تشخیص اعتیاد به جای ادرار استفاده شود.

وی افزود: همچنین آنالیز داروهای ترک اعتیادی که در عطاری ها تولید می شود و داروهای چاقی و لاغری در دستور کار ما قرار گرفته است که این اقدامات جزئی از وظایف سازمان پزشکی قانونی بر اساس برنامه پنجم توسعه در پیشگیری از وقوع جرم است.

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست اعلام شد که در هفت ماهه سال جاری دوهزار و 169 نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.