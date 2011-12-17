به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار برابر نفت تهران که از شب گذشته در هتل استقلال برگزار شد، ظهر امروز با درگیری لفظی یکی از نزدیکان این باشگاه و علی فتح الله زاده همراه بود که البته با وساطت نزدیکان و حاضران این درگیری به جاهای باریک کشیده نشد.

یکی از نزدیکان باشگاه استقلال که امور مربوط به بازیکنان را پیگیری می کند و البته کارمند رسمی باشگاه نیست پس از حضور در هتل با واکنش علی فتح الله زاده مواجه می شود که از وی به خاطر برخی مسائل گلایه می کند. در حالی که ادامه این مجادله لفظی می رفت تا به یک درگیری فیزیکی تبدیل شود با دخالت نزدیکان ختم به خیر می شود و تماس استقلالی ها برای حضور پلیس 110 نیز بی نتیجه می ماند.

محمد سررشته داری مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: درگیری خاصی نبود و تنها بحث لفظی بوجود آمد که خیلی زود خاتمه پیدا کرد.

یکی از مسئولان هتل استقلال که خواست نامی از او برده نشود در گفتگو با خبرنگار مهر این درگیری لفظی را تایید کرد و از برگشتن آرامش به محوطه هتل با بیرون کردن طرف مقابل علی فتح الله زاده خبر داد.