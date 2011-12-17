سومین مانور سیستم جامع انتخابات در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای این مانور افزود: این مانور دو روزه در روزهای شنبه و یکشنبه 26 و 27 آذرماه همزمان با سراسر کشور در همدان برگزار می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با یادآوری مراحل قبلی این مانور عنوان کرد: در سومین مرحله با دستور شروع مانور از ستاد انتخابات کشور فرآیندهای ثبت نام داوطلب، تشکیل هیئت اجرایی و بررسی صلاحیت ها در سیستم جامع انتخابات آزمایش خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان رعملکرد این ستاد را در مراحل قبلی مانورهای انتخاباتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استان همدان برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد.

وی یادآور شد: برگزاری انتخابات در این مانور با استفاده از سیستم جامع انتخابات وزارت کشور انجام می شود.