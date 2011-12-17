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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

بازدید سرزده استاندار البرز از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

بازدید سرزده استاندار البرز از پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از مجموعه پژوهشی و آموزشی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران مستقر در کرج سر زده بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی استاندار البرز و فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف مجموعه آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاه تهران بازدید کردند.

استاندار البرز هدف از این بازدید را بررسی وضعیت طرحهای نمونه پژوهشی عنوان کرد و اظهار داشت: چگونگی استفاده از ظرفیت این دانشگاه در تولید نهال، آنتی‌بیوتیک و داروهای سرطانی  و موارد مربوط به آن و دیگر مراکز به مبلغ هشتاد میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و 4 کارخانه تولید دارو در آینده نزدیک ایجاد می‌شود.

فرهادی گفت: این  مجموعه  در صورت راه اندازی در حدود 500 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ااشتغال ایجاد می‌کند.

وی از اعلام آمادگی استانداری برای هر گونه کمک در زمینه تولید دارو خبر داد و گفت: در آینده نزدیک استان البرز به قطب تولید دارو و طرحهای پژ‍وهشی در کشور و منطقه تبدیل می‌شود.

استاندار البرز افزود: در سال 90 تا امروز سی و دو هزار اشتغال در استان ایجاد شده که  برای ایجاد این تعدا شغل از اعتبرات دولتی کمتر استفاده شده و بیشتر از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شده است.

کد مطلب 1485599

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