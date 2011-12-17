واحدهای تولیدی ساوجبلاغ پایش زیست محیطی شدند

حمید لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 600 واحد صنعتی موجود، تعداد 193 واحد، اخطاریه های لازم را دریافت کردند.



لشگری عنوان کرد: به دلیل تداوم آلودگی های زیست محیطی، دو واحد صنعتی در یک سال گذشته پلمپ و مسئولان پنج کارخانه خاطی دیگر هم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 1540 میلیون ریال محکوم شدند.

وی افزود: از شهریور سال 1389 تاکنون 148 استعلام برای احداث واحدهای تولیدی به این اداره رسیده و از این تعداد با 99 مورد موافقت و 26 مورد نیز مخالفت شد و پنج مورد آن در دست بررسی و 18 استعلام هم عدم مراجعه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ ابراز کرد: تعداد 70 مورد استعلام انجام شده برای بهره برداری واحدهای صنعتی ودر یکسال گذشته 65 استعلام در زمینه احداث و بهره برداری از معادن به این اداره ارسال شده که با 52 مورد موافقت صورت گرفته است.

لشگری در مورد پساب های صنعتی بیان کرد: پساب خروجی 26 واحد صنعتی از 48 کارخانه مورد نمونه برداری این اداره آلوده اعلام شده و اخطاریه های لازم برای رعایت موارد زیست محیطی به مسئولان این کارخانه ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: سال جاری دو طرح زیست محیطی شامل تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و سامانه یک فیلتر شرکت آسفالت راه سازان صبا به بهره برداری رسید و برای اجرای این طرحها در مجموع 2700 میلیون ریال هزینه شده است.