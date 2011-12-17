ابلاغ آیین نامه اصلاح شده کرسیهای آزاداندیشی تا پایان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه ‌سروی گفت: در حال حاضر این آئین ‌نامه با نظر دانشگاهها اصلاح شده و برای اجرا تا پایان آذرماه به همه دانشگاههای کشور ابلاغ می‌شود.

وی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را با رویکرد جدید ضروری دانست و افزود: برای اطلاع‌ رسانی دقیق و استفاده دانشگاهیان از محتوای کرسی‌های آزاداندیشی در برگزاری و انعکاس آن در افکار عمومی سایت تخصصی کرسی‌های آزاد اندیشی همزمان با ابلاغ آئین‌نامه رونمایی و افتتاح خواهد شد.

معاون وزیرعلوم ضمن تاکید بر تشکیل هیئت‌های حمایت و نظارت بر کرسی‌های آزاداندیشی، اظهار داشت: از اولویت برنامه‌های این معاونت حمایت جدی از هیئت‌های دانشگاهها در خصوص بالابردن کیفیت کرسی‌های آزاداندیشی است.

به گفته خواجه سروی، برای تامین امنیت شرکت کنندگان در کرسی‌های آزاداندیشی یک مصوبه توسط شورای اسلامی شدن دانشگاهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده در صورت تأیید برگزاری کرسی‌ها را تسهیل خواهد کرد.

وی مباحثی نظیر مردم‌ سالاری دینی، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را از موارد برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی دانست.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم تاکید کرد: ما نباید از طرح مسائل مختلف هراسی داشته باشیم بلکه هر قدر فضا را بازتر بگذاریم به بالندگی، روش و قوت جامعه اسلامی کمک کنیم و بسترهای لازم و مناسب را برای این موضوعات فراهم کنیم.

خواجه ‌سروی اختصاص بودجه به کرسی‌های آزاداندیشی را در طول یکسال گذشته ضعیف اعلام کرد و گفت: از آذرماه سال 1388که کرسی‌های آزاداندیشی ایجد شده و تاکنون ادامه دارد با پیگیری‌های فراوان از مراجع مربوطه هیچ بودجه ‌ای یا تشویق مالی در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاهها صورت نگرفته است.