هفته فیلم فرهنگی ایران در تونس به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم شب گذشته در محل مونترناس تونس برگزار شد که در این مراسم رئیس مرکز رادیو تلویزیونی تونس ، مسئولان حرکت النهضه و علاقمندان به سینمای ایران و تونس حضور داشتند.

در این مراسم عثمان بن فتحی مسئول برگزاری هفته فیلم ایران در تونس در خصوص اهمیت جایگاه سینمای ایران صحبت کرد واذعان داشت که تجربه ای که ما از سینمای ایران داشتیم برای ما شگرف بود وما توانستیم تصویر متفاوتی از ایران نسبت به آنچه که در تبلیغات سوء غربی نسبت به این کشور وجود دارد را ببینیم.

درصورت توافق مسئولان ایرانی ما تمایل داریم هفته فیلم ایران را در استانهای دیگر تونس نیز برگزار کنیم. در ادامه مراسم کلیپ معرفی سینمای ایران و همچنین کلیپ ساخته شده درخصوص چند فیلم ایرانی برای حاضرین در مراسم پخش شد.

در این مراسم جواد شمقدری معاون امور سینمایی در سخنانی با اشاره به موفقیتها وتجربه هایی که ایران در سی سال گذشته بدست آورده عنوان کرد این پیشرفتها و تجربیات متعلق به همه کشورهای اسلامی ومردم منطقه است، ما حاضریم این تجربیات را در اختیار کشورهای عربی و اسلامی نیز قرار دهیم.

جواد شمقدری عنوان کرد: وظیفه همه ماست که روند تحقیر و وارونه نشان دادن پیشرفتهای کشورهای اسلامی توسط دنیای غرب را متوقف کنیم و ارزشهای خود را به دنیا معرفی نماییم که این خود یک استقلال فرهنگی است همانطور که ایران قدرتمند توانست هواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکا را به زیر بکشاند ما نیز به کمک هم می توانیم استکبار جهانی ، آمریکا و صهیونیست را در عرصه بین الملل شکست دهیم.این دوره دوره تحقق وعده های الهی است و همانگونه که خداوند در قرآن وعده داده است که "و نٌریدٌ اَن نَمُنَ عَلَی الَذینَ استُضعِفُو فِی الاَرضِ و نَجعَلَهُم اَئمَهً وَ نَجعَلهُمُ الوارِثین". که این‌ها می‌تواند نمونه‌ای از وعده خداوندی باشد.

در ادامه این مراسم شهریار بحرانی کارگردان ملک سلیمان اظهار داشت جای بسی خوشحالی است که فیلم های ما می تواند شما را به شعف آورد و امیداوریم بتوانیم در آینده هم فیلم های خوبی بسازیم.

شفیع آقامحمدیان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز اعلام کرد ما آماده ایم تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهیم تا سینمای تونس نیز در عرصه بین المللی به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

غلامرضا منتظمی مشاور بین الملل معاون امور سینمایی دیگر سخنران مراسم بود که انقلاب های جدید منطقه را فصلی جدید برای ارتقاء روابط فرهنگی دانست و برگزاری هفته های فیلم را راهی مناسب برای معرفی فرهنگ دو کشور قلمداد کرد.

در پایان این مراسم با اهداء هدایا به هیئت ایرانی، آخرین فیلم هفته فرهنگی ایران در تونس به نمایش درآمد که مورد استقبال وتشویق حاضرین قرار گرفت.