جشنواره "ایران 1404" کاملاً سفارشی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه 26 آذر نشست خبری جشنواره هنری ایران 1404 با حضور محمد حمزه زاده، رئیس جشنواره؛ مرتضی گودرزی دیباج، دبیرکل جشنواره و علی قربانی دبیر اجرایی جشنواره در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمزه زاده گفت: اگر به اهداف این جشنواره نگاه کنیم خواهیم دید که تقریبا از این جشنواره مهمتر در میان تمام رشته های هنری در این چندساله نداشته و نخواهیم داشت. این جشنواره که به نوعی برآیند تمام برنامه های ماست، مشخص کننده جهت گیریه ای حوزه هنری است.

وی افزود: مهمترین هدف یک جامعه هنری و نیز هنرمندان هر کشوری از جمله کشور ما، آینده نگری، آینده‌بینی و توجه به چشم اندازهاست و همگان این جمله را که می‌گوید هنرمند در آینده زندگی می‌کند را قبول دارند.

وی با اشاره به موضوع جشنواره هنری ایران 1404 ادامه داد: این جشنواره به بررسی و تبین نقش هنرمندان در ترسیم و تحقق سند چشم‌انداز کشور برمی‌گردد. ما به دنبال یافتن پاسخ به سوالتی مانند اینکه آیا آنقدر که شایسته و بایسته است هنرمندان ما به سند 1404 توجه کرده‌‌اند؟ و یا اصولا آثاری در این باره تولید شده است یا نه؟ هستیم.

حمزه‌زاده در مورد جلسات زیادی که در مورد این جشنواره برگزار شده توضیح داد: در راستای برگزاری جشنواره هنری ایران 1404 جلسات زیادی برگزار شد که در آن نظرات تعداد زیادی از دانشمندان، هنرمندان، پژوهشگران و صاحب نظران در این حوزه را جویا شدیم تا به تقسم‌بندی‌های نهایی در مورد آن رسیدیم.

وی ترسیم و طراحی جایزه 1404 را از مهمترین دستاوردهای این جلسات دانست و گفت: یکی از دستاوردهای مهم جلسات هم اندیشی ما طراحی جایزه‌ای با نام جایزه 1404 است که قرا ر بر این شد که این جایزه در طول این 14 سال به تمام کسانی که در جشنواره‌های مختلف هنری شرکت کرده و آثارشان منطبق با خواسته‌های ماست تعلق بگیرد.

در ادامه این برنامه علی قربانی دبیر اجرای جشنواره هنری ایران 1404 گفت: این جشنواره از 8 بهمن تا 10 بهمن (3 روز) برگزار می‌شود که بخش عمده کارها در حوزه هنری تهران نمایش داده می‌شود ولی کماکان در حال رایزنی برای ارائه اثار در ابعاد گسترده‌تری هستیم.

وی ادامه داد: در بخش موسیقی قرار بر این شد که قطعه ارکسترال ایران 1404 در تالار اندیشه حوزه هنری به مدت 3 شب اجرا شود ولی در حال رایزنی هستیم که این اجرا بیرون از حوزه هنری نیز اجرا شود. نمایش هایی نیز که به مرحله نهایی راه یافته اند در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود ولی در حال رایزنی هستیم که این اجرا بیرون از حوزه هنری نیز اجرا شود.

قربانی در مورد بخش تجسمی جشنواره توضیح داد: در بخش تجسمی ما عکس، پوستر، نقاشی و کاریکاتور را داریم که نمایشگاه آثار آنها در حوزه هنری برپاخواهد شد ولی در حال رایزنی هستیم که این اجرا بیرون از حوزه هنری نیز اجرا شود. همچنین فیلم‌ها و انیمیشن‌های جشنواره نیز در سینما ازادی به نمایش در خواهد امد.

وی افزود: کل آثاری که به مارسیده حدود 2000 اثر است که از این میان 194 نفر تهرانی و نیز 357 نفر شهرستانی برای ما اثر فرستادند که اثار همه انها در کتاب‌های جشنواره چاپ خواهد شد.

در ادامه این نشست مرتضی گودرزی دیباج گفت: ما در این جشنواره سه تغییر در اجزای اصلی نسبت به انچه قبلا اعلام کرده بودیم داشتیم که دکتر بنیانیان به جای دکتر محمدخانی، امیریان فر به جای جهان بیگلری با ما همکاری می کنند.

وی افزود: هدف جشنواره تببین مجدد اهداف سند چشم‌انداز 1404 و نیز تذکر و یاداوری اهداف این سند است که امید آن می‌رود با برگزاری این جشنواره ما نیز به تحقق این سند مهم کمک کرده باشیم.

وی که مدیریت امور تجسمی حوزه هنری را نیز برعهده دارد، خود و تیم اجرایی جشنواره هنری 1404 را مسئول دمیدن انرژی به هنرمندان دانست و گفت: ما از هنرمندان خواستیم که با نگاهی همیارانه و دلسوزانه برای تحقق سند چشم انداز 1404 به خلق اثر بپردازند.

وی به ارائه آمار آثار رسیده به جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: در بخش پوستر 173 اثر، نقاشی 233 اثر، عکاسی 139 اثر، کاریکاتور 153 اثر و 14 مجموعه آثار، حجم 28 اثر، متون نمایشی 123 اثر، ادبیات داستانی 179 اثر، طنز 90اثر، فیلم 98 اثر، موسیقی 51 اثر، انیمیشن 21 اثر و معماری 45 اثر به دست ما رسیده است.

گودرزی دیباج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی‌بر چگونگی اجرای یک چنین جشنواره‌ای آن هم با اثاری که تمام و کمال سفارشی هستند، توضیح داد: اتفاقا اگر بتوانیم یک جشنواره سفارشی برگزار کنیم هم اصلا بد نیست بلکه نشان می‌دهد که می‌توان به تولید آثار سفارشی هم امید داشت. ما این جشنواره ا کاملا مهندسی شده برگزار خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: ما 4 محمور مشخص کردیم و از هنرمندان خواستیم صرفا در این 4 حوزه به خلق اثر بپردازند. اول اینکه بر روی موانع تحقق سند چشم‌انداز 1404 کار کنند. دوم اینکه بر روی آسیب شناسی وضع موجود تمرکز کنند. سوم اینکه افق‌های دور سند چشم‌انداز را به صورت زیبا تشریح کنند و چهارم اینکه راه و راهکار نشان دهند.