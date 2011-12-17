آغاز برق رسانی به خانوارهای جماران آق قلا پس از 10 سال پیگیری

به گزارش خبرنگار مهر، روستای جماران با داشتن 800 نفر جمعیت در قالب 200 خانوار در 45 کیلومتری شهر آق قلا واقع شده و از توابع بخش مرکزی شهرستان به حساب می آید.

رئیس شورای اسلامی روستای جماران با تقدیر از تلاشهای خبرگزاری مهر در راستای انعکاس مشکلات این روستا گفت: خوشبختانه عملیات برق رسانی به خانوارهای بی برق این روستا از چند روز قبل آغاز شده است.

ابراهیم سنجولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون گروههای شرکت توزیع برق مشغول نصب تیرها برای برق رسانی به خانوارهای منطقه هستند.

وی اظهار داشت: به رغم آنکه حدود 50 خانوار منطقه فاقد برق هستند ولی برای 30 تا 35 خانوار طرح تهیه شده است.

وی با تشکر از اقدامات مسئولان منطقه بویژه فرماندار و رئیس اداره برق شهرستان از مسئولان خواست تا نسبت به تهیه طرح برای خانوارهای باقیمانده نیز تلاش داشته باشند.

سنچولی بیان داشت: مسئله برق رسانی به خانوارهای منطقه از سال 80 در دست پیگیری بود که خوشبختانه با حمایت مسئولان در حال حاضر در دست اجراست.

خبرگزاری مهر دو هفته گذشته اقدام به انتشار گزارش" 35 روستای جمارات آق قلا در تاریکی به سر می برند" کرده بود.