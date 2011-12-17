همایش تجلیل از آزادگان فلسطینی سه شنبه هفته جاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم غفوری دبیر اتحادیه بین امللی امت واحده روز شنبه در حاشیه نشست خبری هیئت آزادگان فلسطینی با اشاره به سفر این هیئت به تهران افزود: تعدادی از اسرای آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی امروز وارد تهران شدند و روز چهارشنبه نیز تهران را ترک خواهند کرد. البته در این مدت دیدارهایی را با برخی از مسئولان خواهند داشت.

وی گفت: هیئت آزادگان فلسطینی عصر امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدباقر قالیباف شهردار تهران دیدار و گفتگو می کنند.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده در ادامه تصریح کرد: همچنین همایش تجلیل از آزادگان فلسطینی روز یکشنبه در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومه قم برگزار می شود، ضمن آنکه روز دوشنبه این هیئت در غالب دو گروه به قزوین و زاهدان می روند و در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و دانشگاه زاهدان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

غفوری در ادامه از برگزاری همایش تجلیل از آزادگان فلسطینی در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این همایش سه شنبه هفته جاری ساعت 14 در تالار شهید چمران دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، همچنین در این همایش یاد و خاطره 4 دیپلمات ایرانی که در بند صهیونیستی قرار دارند را گرامی می داریم.