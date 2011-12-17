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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

عزیزی به مهر خبر داد:

دریافت دعوت نامه جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد/ اطلاعی از گزینه ها ندارم

دریافت دعوت نامه جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد/ اطلاعی از گزینه ها ندارم

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد با اشاره به دریافت دعوت نامه جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد گفت: چهارشنبه جلسه هیئت امنا برگزار می شود و من از افرادی که برای ریاست دانشگاه آزاد کاندیدا هستند اطلاعی ندارم.

دکتر فریدون عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: من اطلاعی از گزینه های مطرح شده برای دانشگاه آزاد ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی از نتیجه جلسه هیئت امنا چه خواهد بود، گفت: ممکن است اختلاف نظرهایی باشد اما امیدواریم فردی که شایسته است برای این دانشگاه انتخاب شود و بتواند دانشگاه را به نحو بهتری اداره کند.

به گزارش مهر، کامران دانشجو - وزیر علوم با اشاره به تاریخ و ساعت دقیق برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، گفته است جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز چهارشنبه 30 آذرماه برگزار می شود و دعوتنامه های این جلسه نیز تا کنون برای اعضای هیئت امنا ارسال شده است.

کد مطلب 1485610

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