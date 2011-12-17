دریافت دعوت نامه جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد/ اطلاعی از گزینه ها ندارم

دکتر فریدون عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: من اطلاعی از گزینه های مطرح شده برای دانشگاه آزاد ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی از نتیجه جلسه هیئت امنا چه خواهد بود، گفت: ممکن است اختلاف نظرهایی باشد اما امیدواریم فردی که شایسته است برای این دانشگاه انتخاب شود و بتواند دانشگاه را به نحو بهتری اداره کند.

به گزارش مهر، کامران دانشجو - وزیر علوم با اشاره به تاریخ و ساعت دقیق برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، گفته است جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز چهارشنبه 30 آذرماه برگزار می شود و دعوتنامه های این جلسه نیز تا کنون برای اعضای هیئت امنا ارسال شده است.