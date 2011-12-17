همایش آمایش محیط زیست و توسعه پایدار در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شانزدهمین کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان اظهار داشت: در این همایش مسائل و موضوعات طرح آمایش با آینده نگری دقیق تر بیان خواهد شد تا نتایج آن در تصمیم گیری ها مؤثر باشد.

پیریایی با بیان اینکه همگرایی و همفکریی بین دستگاه های استان همدان ضروری است، افزود: با همفکری مجموعه دستگاه ها به یک نتیجه گیری و تصمیم گیری مطلوب در مباحث آمایش خواهیم رسید.

کرم رضا پیریایی تاکید کرد: پراکندگی و توزیع خدمات و صنعت در شهرستان ها نباید منافاتی با ظرفیت های آن شهرستان داشته باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه طرح آمایش از کارهای بزرگ استان همدان است، افزود: این طرح اهمیت زیادی برای آینده و برنامه ریزی های استان همدان دارد و به همین دلیل باید با دقت انجام شود.

کرم رضا پیریایی اضافه کرد: این طرح بسیاری از مباحث و کارها را بیان می کند و همایش آمایش محیط زیست و توسعه پایدار در راستای تبیین و تصویب نهایی این طرح برگزار خواهد شد.

ملاک تثبیت طرح آمایش همدان نظر همه مدیران مرتبط با این طرح است

وی عنوان کرد: ملاک تثبیت طرح آمایش استان همدان نظر و تحلیل همه مدیران و مسئولان مرتبط با این طرح است و همه باید نظرات خود را قبل از تصویب نهایی آن ارائه دهند چرا که نقد پس از تصویب طرح اهمیتی ندارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال جاری 16 جلسه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان همدان برگزار شده است، گفت: منشوری در راستای ترویج فعالیت بسیج در ادارات تبیین شده است که برای اجرا به تمامی ادارات استان همدان ارسال می شود.

علی حیدرنوری با یادآوری اینکه لایحه بودجه سال 91 در حال تدوین است، تأکید کرد: مدیران باید حضور فعالی در وزارت خانه ها داشته باشند و از طرح های ملی استان همدان دفاع کنند.

نوری گفت: اعتبارات ملی برای توزیع در استان ها در اختیار وزارت خانه ها قرار می گیرد.

همچنین در این کارگروه طرح جامع تفصیلی شهر قهاوند، افزایش 30 هکتاری محدوده شهر ملایر برای تأمین زمین مسکن مهر این شهر، اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز ساختمان های دبیرخانه ائمه جمعه، هنرستان دخترانه علاقبندیان و پژوهشکده بسیج اساتید به تصویب رسید.

اختصاص 100 میلیون ریال برای احداث ثبت احوال شهرهای شیرین سو، قروه درجزین، گل تپه و تویسرکان از دیگر مصوبات این جلسه بود.