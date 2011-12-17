400 هزار دانشجوی فناوری اطلاعات در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قمی پیش از ظهر شنبه در ششمین مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در ساری افزود: این مهم توجه برنامه ریزان و مسئولان اجرایی کشوربرای ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مضاعف می کند.

وی افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف افزایش و ساماندهی و فعالیت حوزه آی تی و آی سی تی در کشور راه اندازی شده است.

دبیر کل نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به تشکیل سازمان های نظام صنفی رایانه ای در 20 استان کشور تصریح کرد: هم اکنون 7 هزار فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عضویت این سازمان درآمدند.

قمی با بیان اینکه توسعه آی تی و آی سی تی در نهادها و وزارتخانه های کشور با تشکیل سازمان نظام صنفی یارانه ای تقویت شده است، یادآور شد: ایجاد اعتماد بخش خصوصی با دولت از طریق نظام صنفی رایانه ای از برجستگی های این دوره از انتخابات نظام صنفی رایانه ای کشور است.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از خودسانسوری و چشم پوشی مطالبات به حق اعضاء از هیچ کوششی دریغ نمی کند یادآور شد: هم اکنون نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای در تمام کمیته های تخصصی کارگروه دولت عضویت دارد.

قمی ادامه داد: 70 درصد مواد برنامه پنجم توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور مرتبط با آی تی و آی سی تی است.