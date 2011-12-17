قربانیان جنگ به 40 هزار نفر رسید/ ناآرامی در طرابلس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در آخرین ناآرامیهای پایتخت لیبی درگیریها میان نیروهای وابسته به "خلیفه حفتر" فرمانده نظامی لیبیایی و گردانهای نظامی شهر الزنتان ادامه دارد.

در این درگیریها یکی از پسران این فرمانده نظامی زخمی شد و توسط گردانهای نظامی الزنتان بازداشت شد. خلیفه حفتر که اهل بنغازی سالها در ارتش وابسته به رژیم قذافی فعالیت می کرد. وی در دهه 80 میلادی از ارتش قذافی جدا شد و 20 سال در آمریکا زندگی کرد.



نمایی از شهر طرابلس

در جریان تحولات اخیر این فرمانده نظامی مجددا به لیبی بازگشت و فرمانده نیروهای زمینی انقلابیون علیه قذافی شد. اخیرا وی به عنوان فرمانده ارتش ملی لیبی انتخاب شده که این انتخاب توسط مقامات جدید لیبی رسما تایید نشده است.

در تحولی دیگر، "ابراهیم الدباشی" نماینده لیبی در سازمان ملل در گفتگو با رویترز اعلام کرد: بنابر برآوردهای دولت موقت لیبی در جنگ لیبی 40 هزار نفر کشته شده اند. وی در ادامه نیروهای وابسته به قذافی را مسئولان کشتار مردم لیبی دانست.

این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر از ناتو حواست در زمینه کشتار غیرنظامیان لیبی در زمان عملیات نظامی در این کشور تحقیق کند. ناتو در نظر دارد برای بررسی این موضوع بزودی هیئتی را به عازم لیبی کند.