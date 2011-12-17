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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

علی اکبری در گفتگو با مهر:

20 پست امداد و نجات زمستانه هلال احمر در گلستان فعال شد

20 پست امداد و نجات زمستانه هلال احمر در گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: 20 پست امداد و نجات زمستانه برای امدادرسانی به هموطنان در استان فعال شده است.

مجتبی علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیت این پست ها از 15 آذرماه سالجاری آغاز شد و 100 روز ادامه دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و لزوم ایجاد ایمنی در جهت کاهش حداکثری ترافیکی و ایجاد امکان تردد ایمن در جاده های کشوراین طرح اجرا شد.

علی اکبری بیان داشت: اهداف بشردوستانه، تسکین آلام بشری و ارائه خدمات امداد و نجات در تصادفات جاده ای به مصدومین، حادثه دیدگان و در راه ماندگان از دیگر اهداف این طرح است.

به گزارش مهر، طرح راهداری و پلیس زمستانه نیز در راههای گلستان در دست اجراست.

گلستان بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1485618

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