پایان انتظار مردم بافق/ گازرسانی به بافق آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ افتتاح عملیات گازرسانی به شهرستان بافق پیش از ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان به زمین خورد و بافق به عنوان یکی از شهرهای بزرگ معدنی کشور می رود تا به جرگه شهرهای بهره مند از گاز شهری بپیوندد.

به گفته مسولان مربوطه به منظور تسریع در امر گازرسانی به بافق، شبکه داخلی به سه فاز تقسیم شده که فاز اول شبکه شهری طراحی شده و امروز آغاز شد.

فاز اول شبکه داخلی شامل اجرای حدود 60 کیلومتر خط تغذیه و توزیع، نصب ایستگاه تقلیل فشار (TBS) و یک‌هزار و 300 علمک است که تقریبا 2هزار و 100 خانوار بافقی از نعمت گاز بهره‌ مند می‌ شوند.

هزینه برآوردی اجرای فاز اول شبکه داخلی سه میلیارد و 500 میلیون ریال است که شامل 14هزار و 500 متر خط تغذیه، 45 کیلومتر شبکه توزیع و قابلیت پذیرش دو هزار و 100 خانوار و قابلیت نصب هزار و 300 انشعاب و نصب یک دستگاه TBS به ظرفیت 10هزار مترمکعب بر ساعت است.

حصارکشی ایستگاه تقلیل فشار بافق با ظرفیت 200 هزار متر مکعب بر ساعت با هزینه‌ای حدود یک میلیارد ریال به پایان رسیده و پیگیری برای تحویل زمین برای ساخت سه ایستگاه TBS و ساختمان اداری داخل شهر ادامه دارد.

پس از سال ‌ها پیگیری و انتظار، پیمانکار خط انتقال گاز یزد به بافق توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران انتخاب شده و عملیات اجرایی این پروژه نیز به زودی آغاز می ‌شود.

بافق جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر دارد که این جمعیت در قالب 12 هزار خانوار در این شهرستان زندگی می کنند.