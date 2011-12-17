کامرون در پی تشکیل یک ائتلاف علیه مرکل و سارکوزی در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در گزارشی نوشت: نخست وزیر انگلیس در صدد است تا کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را برای رد توافق ایجاد شده در نشست اخیر بحران در بروکسل و هم نظر کردن آنها با خود متقاعد کرده و ائتلافی در برابر مرکل و سارکوزی ایجاد کند.

"دی سایت" در ادامه نوشت: "دیوید کامرون"، نخست وزیر انگلیس می خواهد جبهه 26 کشور اتحادیه اروپا را که هفته گذشته به منظور امضای توافق نامه ای برای نوسازی قرارداد اتحادیه اروپایی اعلام آمادگی کرده بودند بشکند.

بر اساس گزارشهای منتشر شده کامرون در نشست فراکسیون حزب محافظه کار اظهار داشته که این مسئله (توافق ایجاد شده)، یک در برابر 26 نیست. برخی کشورهای اروپایی هستند که اصلا مطمئن نیستند چه قرادادی برای امضا کردن به آنها ارائه می شود.

به گزارش ایندیپندت کامرون با همکاران خود در سوئد و ایرلند تلفنی صحبت کرده تا ائتلافی در برابر این توافق اروپایی بسازد.

ایندیپندت این رفتار کامرون را به عنوان تلاش برای برگشتن پای میز مذاکره بدون عقب نشینی از موضع خود ارزیابی می کند.

دی سایت در ادامه گزارش داد: از طرفی اختلافات در حکومت انگلیس درباره سیاست اروپایی شدت پیدا کرده است.

"نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس به این مسئله اشاره دارد که کشورش می خواهد روابط خوب خود با اتحادیه اروپا را دوباره ایجاد کرده و در قلب بازارهای اروپا باقی بماند.

دی سایت در ادامه نوشت: موضع کامرون در نشست اخیر بروکسل و رد توافق سران اروپا برای حل بحران یورو اختلافات و مناقشات عمیقی را در ائتلاف حکومتی انگلیس ایجاد کرده است. لیبرال دموکراتهای علاقمند به اتحادیه اروپا به نخست وزیر این انتقاد را وارد کرده اند که با سیاست های اروپایی خود انگلیس را به سمت انزوا می کشاند.

انگلیس هفته گذشته در نشست بحران بروکسل با توافق کشورهای اروپایی برای تغییر قرارداد اروپا به منظور حل بحران یورو مخالفت کرده و آن را نپذیرفت.

"فرانک والتر اشتاین مایر" رئیس حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و در گفتگو با "راینیشن پست" هشدار داده که اروپا اگر بدون انگلیس و با 26 عضو شکل بگیرد این مسئله روند از خود بیگانگی را در اتحادیه تقویت خواهد کرد که در پایان راه بازگشتی وجود نخواهد داشت.