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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

عابدی نژاد در گفتگو با مهر:

ارزش صادرات استان کرمان به 3.2 میلیارد دلار افزایش پیدا می کند

ارزش صادرات استان کرمان به 3.2 میلیارد دلار افزایش پیدا می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: با توجه به وضعیت صادرات در هشت ماهه اخیر پیش بینی می شود تا پایان امسال ارزش صادرات استان کرمان به 3.2 میلیارد دلار افزایش یابد.

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال 88 ارزش صاردات از استان کرمان 4.1 میلیارد دلار بوده است اظهار داشت: این میزان در سال گذشته به 9.1 میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت صادرات از ابتدای سال جاری،‌ پیش بینی ما این است که تا پایان امسال این میزان به 3.2 میلیارد دلار برسد.

این مسئول با اشاره به اینکه صادرات از استان کرمان روند رو به رشدی را دارد،‌ تصریح کرد: ممکن است آماری که ما ارایه می دهیم با آنچه که از سوی گمرک استان کرمان اعلام می شود مغایرت داشته باشد.

عابدی نژاد گفت: این تفاوت به این دلیل است که ممکن است صادرکننده ای محصول خود را از گمرک استانی دیگر به جز کرمان صادر کرده باشد.
 

کد مطلب 1485623

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