به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله أبوالسبح وزیر اسراء دولت حماس روز شنبه در نشست خبری هیئت آزادگان فلسطینی که در دفتر مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده برگزار شد، با اشاره به حضور خود در تهران افزود: امیدوارم در این نشست خبری مسئله فلسطین به کل دنیا منتشر شود و بسیار خوشحال و خرسندم که در تهران حضور دارم، البته باید بگویم که کماکان تعداد بسیار زیادی از اسراء فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی حضور دارند، اما در عین حال مجبور شده اند که برخی از اسراء را آزاد کنند.

وی با بیان اینکه اسرائیل را هیچ گاه به رسمیت نمی شناسیم، افزود: امیدواریم روزی فرا رسد که اسرائیل سرزمین فلسطین را ترک کند، همچنین همه امت اسلامی را دعوت به تشکیل سپاه قدس می کنیم، البته این موضوع در انقلاب اسلامی احیا شد و سپاه قدس در این کشور تشکیل شد.

وزیر اسراء دولت حماس با اشاره به تحولات منطقه نیز افزود: معتقدم با توجه به این تحولاتی که در کشورهای منطقه صورت گرفته است، اسرائیل روبه زوال خواهد رفت.

أبوالسبح در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه عواملی باعث آزادی برخی از آزادگان فلسطینی از بند رژیم صهیونیستی شد، افزود: در این زمینه مصر، نقش موثری را ایفا کرد، مصر به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در جهان اسلام شناخته می شود. بنابراین در زمینه تبادل اسراء نقش خوبی را انجام داد و ما از این کشور برای انجام این میانجی گری تشکر می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اتفاقات اخیر در سوریه افزود: باید از هر گونه دخالت غربی در سوریه خودداری شود و مواضع جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس اعلام شده است، بنده در این باره با وزیر خارجه ایران صحبت کردم و ایشان نیز همین مواضع را بیان کردند.