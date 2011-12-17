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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

دفتر نوری المالکی خبر داد:

هیئت رسمی عراق وارد دمشق شد/ طرح بغداد برای حل بحران سوریه

هیئت رسمی عراق وارد دمشق شد/ طرح بغداد برای حل بحران سوریه

دفتر نخست وزیری عراق از ورود هیئت رسمی مقامات عراقی به دمشق برای گفتگو درباره طرح بغداد در زمینه حل بحران سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: هیئت رسمی مقامات عراقی برای گفتگو با مقامات سوری در زمینه حل بحران این کشور، وارد دمشق شد.

طرح بغداد مبتنی بر آغاز گفتگوی مخالفان و دولت سوریه است که در این سفر به مقامات دمشق تحویل داده می شود. نخست وزیر عراق اعلام کرده که به زودی در یک کنفرانس خبری به جزئیات طرح مذکور خواهد پرداخت. 

این در حالی است که "علی الموسوی" مشاور نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود مقامات بغداد با هدف میانجیگری برای حل بحران سوریه از مخالفان این کشور دعوت کردند به بغداد سفر کنند و آنها نیز واکنش مثبتی به این پیشنهاد داشته اند.

نقش بغداد در میانجیگری در موضوع سوریه پس از آن مطرح شد که ترکیه با مواضع تند چند وقت اخیر اردوغان و گل جایگاه بی طرفی را در این مسئله از دست داده است.

کد مطلب 1485625

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