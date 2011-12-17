هیئت رسمی عراق وارد دمشق شد/ طرح بغداد برای حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: هیئت رسمی مقامات عراقی برای گفتگو با مقامات سوری در زمینه حل بحران این کشور، وارد دمشق شد.

طرح بغداد مبتنی بر آغاز گفتگوی مخالفان و دولت سوریه است که در این سفر به مقامات دمشق تحویل داده می شود. نخست وزیر عراق اعلام کرده که به زودی در یک کنفرانس خبری به جزئیات طرح مذکور خواهد پرداخت.

این در حالی است که "علی الموسوی" مشاور نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود مقامات بغداد با هدف میانجیگری برای حل بحران سوریه از مخالفان این کشور دعوت کردند به بغداد سفر کنند و آنها نیز واکنش مثبتی به این پیشنهاد داشته اند.

نقش بغداد در میانجیگری در موضوع سوریه پس از آن مطرح شد که ترکیه با مواضع تند چند وقت اخیر اردوغان و گل جایگاه بی طرفی را در این مسئله از دست داده است.