اظهارات مدیر گوگل و گزارش نیوساینتیست/ ایرانیها نابغه جنگهای سایبری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا ابتدا ادعا کرد هواپیمای جاسوسی اش در افغانستان ناپدید شده و اعلام کرد هواپیما دچار نقص فنی شده، اما ایران اعلام کرد این هواپیمای جاسوسی را در درون مرزهای خود به زمین نشانده است.

تحلیل ساینس مانیتور از توانایی ایرانی ها در هدایت RQ-170

"کریستین ساینس مانیتور" نیز به تازگی اعلام کرده است ایران سیگنالهای GPS را مختل کرده و هواپیمای جاسوسی را به گونه ای گمراه کرده تا در پایگاهی ایرانی فرود بیاید. یک مهندس ایرانی که نامی از او ذکر نشده می گوید سیستم مسیریابی GPS نقطه ضعف اصلی بوده است و ایرانی ها با ایجاد پارازیت در سیگنالهای GPS هواپیما مجبور به تغییر حالت به سیستم هدایت خودکار یا اتوپایلوت شده و به این شکل مغز هوشمند این هواپیما از کنترل خارج شده است.

به گفته این مهندس ایرانی زمانی که هواپیما از مسیر خود گمراه شده است ایرانیها توانسته اند سیستم داخلی نقشه برداری آن را برنامه ریزی دوباره کنند، به گونه ای که هواپیما گمان برده پایگاه ایرانی پایگاه آشیانه ای است که باید در آن فرود بیاید.

سیگنالهای GPS توسط ماهواره ها منتشر می شوند از این رو در نزدیکی زمین بسیار ضعیف هستند و همین ویژگی سیگنالها را در برابر سیگنالهای قدرتمندتر ماهواره ای آسیب پذیر می سازد. حتی نسخه نظامی GPS نیز در برابر جنگ افزارهای الکترونیکی آسیب پذیر است و ایرانی ها نیز می گویند که توانسته اند کنترل الکترونیکی این هواپیمای کنترل از راه دور را به دست بگیرند. یکی از متخصصان سابق نیروی دریایی نیز به کریستین ساینس مونیتور گفته است که بازبرنامه ریزی یک ابزار تحت کنترل GPS برای هدایت آن به مقصدی دیگر کاملا امکان پذیر است.

هواپیمای RQ-170 که توسط موسسه لاکهید مارتین ساخته شده است هواپیمایی تجسسی است که از فناوری مخفیانه ای برای فریب دادن سیستمهای ردیابی بهره برده است. با وجود اینکه جزئیات اطلاعات درباره این هواپیما در دسته اطلاعات طبقه بندی شده و مخفی قرار دارند اما اطلاعاتی که از جانب مقامات ایرانی از این هواپیمای تجسسی آشکار شده از جمله تصاویر ویدیویی منتشر شده اطلاعاتی کاملا جدید به شمار می آیند.

تحلیل نیوساینتیست از گزارش ساینس مانیتور

نیوساینتیست در گزارش تحلیلی که از گزارش کریستین ساینس مانیتور منتشر کرده می گوید زمانی که ارتش آمریکا کنترل هواپیما را از دست داد، کنترل آن به دست سازمان سیا افتاد. زمانی که هیچ هدایتگر آمریکایی هدایت این هواپیما را به عهده نداشته باشد هواپیما باید سقوط کند در حالی که در تصاویر منتشر شده از جانب ایرانی ها تنها فرورفتگی روی بدنه آن دیده می شود و چرخها و تجهیزات مربوط به فرود پنهان هستند.

نیو ساینتیست در گزارش خود آورده است در صورتی که این سرنوشت هدایت هواپیمای RQ-170 به دست سازمان سیا باشد، باید درباره نحوه اداره و هدایت جنگ افزارهای روباتیک بازاندیشی جدی انجام شود زیرا هیچ کشوری نمی خواهد دشمنش قابلیت به دام انداختن و بازبرنامه ریزی روباتهایش را به دست آورد و از آنها علیه مالک جنگ افزارها استفاده کند.

ایران تهدید آینده امنیت سایبری آمریکا

اریک اشمیت رئیس هیئت مدیر شرکت گوگل نیز در گفتگویی با شبکه خبری سی ان ان در رابطه با احتمال توانمندی ایران برای به دست گرفتن کنترل یکی از پیچیده ترین هواپیماهای جاسوسی آمریکا گفت: ایران نباید دست کم گرفته شود.

به گفته وی همیشه این موضوع وجود داشته که ایرانی ها بتوانند به نرم افزارهای رمزنویسی شده که ویژه کنترل تجهیزات ساخته شده اند، نفوذ کنند. اشمیت معتقد است ایرانی ها به دلایلی که هنوز شناخته نشده اند، به شکلی غیر منتظره نابغه جنگهای سایبری هستند.

اشمیت به خبرنگار سی ان ان گفت که به طور قطع ایران برای آینده آمریکا یک تهدید جدی در امنیت سایبری به شمار می رود.