مدیران ضعیف کرمانشاه قبل از اخراج خود استعفا دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی، صبح شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: متاسفانه بانک ها در پرداخت تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی عملکرد خوبی ندارد و این روند در توسعه استان تاثیر منفی دارد و اشتغالزایی را با مشکل مواجه می کند.

استاندار کرمانشاه با انتقاد از عملکرد بانک تجارت در زمینه تسهیلات اشتغالزایی، تاکید کرد: مطمئن باشید با این بانک های که در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به متقضایان همکاری نمی کنند، برخورد جدی می شود.

هاشمی افزود: بانک تجارت کرمانشاه در چند ماهه گذشته در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده و عملا روند اشتغالزایی در استان را کند کرده است.

وی تصریح کرد: در ظاهر صبر چند ماهه ما و اخطارهای داده شده به مسئولان بانک تجارت هم نتوانست تغییری در روند کاری این بانک ایجاد کند و من امروز مجبور هستم نام بانک تجارت را به عنوان ضعیفترین بانک در امر پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی و طرح های زودبازده اقتصادی را به صورت رسمی به مردم اعلام کرده و از رسانه ها می خواهم که این روند را اطلاع رسانی دقیق کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه بانک هایی که نتوانند و یا نخواهند به وظایف و تعهدات خود در خصوص پرداخت تسهیلات عمل کنند به مردم معرفی خواهند شد، گفت: بانکهای استان وظیفه دارند همه تسهیلات مشاغل خانگی را تا قبل از 22 بهمن سالجاری پرداخت کنند.

وی افزود: بانکها همچنین موظف هستند که تمام تسهیلات طرح های اقتصادی زودبازده را تا پایان سالجاری پرداخت کنند.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه با مدیریت محافظه کار نمی توان به جایی رسید، تاکید کرد: مدیرانی که نمی توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند خودشان قبل از اخراج، استعفایشان را اعلام و مسئولیت را به فرد دیگری واگذار کنند .