راه اندازی استریو خبری راه های اردبیل/جابجایی 739 هزار مسافر

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استریو خبری راه های اردبیل برای اطلاع رسانی به موقع از وضعیت راه های ارتباطی استان و ارائه خدمات مناسب در حداقل ترین زمان ممکن برای مسافران احداث می شود.

وی از آماده شدن استریو خبری برای افتتاح خبر داد و اضافه کرد: مراحل اجرایی این استریو مجهز و مدرن به پایان رسیده و در سفر چند روز آینده رئیس جمهوری برای افتتاح جاده اردبیل – سرچم با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری می رسد.

کلنگ زنی مرکز مدیریت راه های استان

رحمتی با تشریح برنامه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان برای هفته حمل و نقل افزود: برنامه های مختلفی برای هفته حمل و نقل در نظر گرفته شده که یکی از برنامه های مهم و ضروری کلنگ زنی مرکز مدیریت راه های استان برای استقرار راهداران و کمک رسانی به موقع در مواقع انسداد محورها، بروز تصادف و ترافیک است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با اشاره به کلنگ زنی مرکز مدیریت راه های استان در 18 کیلومتری جاده اردبیل به نیر اظهار داشت: این طرح با اعتبارات استانی شروع می شود که در صورت تامین اعتبار تلاش خواهد شد هر چه سریعتر آماده بهره برداری شود.

ایمن سازی خیابانهای اطراف مدارس در 55 نقطه

وی ایمن سازی خیابانهای حواشی مدارس را یکی از برنامه های اولویت دار حمل و نقل و پایانه های استان بیان کرد و یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون خیابانهای اطراف 55 مدرسه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال ایمن سازی شده و این طرح در شهرستانهای مختلف استان بویژه در شهرستانهای خلخال و پارس آباد ادامه دارد.

رحمتی با اشاره به اینکه در سال گذشته هیچ تصادفی در حاشیه راه‌ها و مدارس استان اتفاق نیافتاده است، ابراز داشت: ایمن سازی مدارس و آموزشهای لازم به دانش آموزان تصادفات حواشی مدارس را به طور چشمگیری کاهش داده است.

به گفته وی در این طرح اقلام آموزشی و ایمنی از سوی اداره حمل و نقل و پایانه ها در مدارس مختلف استان توزیع شده است.



این مسئول با بیان اینکه در سال 88 نیز بیش از 58 مدرسه ایمن سازی شده بود، عنوان کرد: در سال گذشته این طرح در بیش از 85 مدرسه با پوشش سه هزار و 200 دانش در سطح استان انجام شده است.

159 هزار تن کالا از اردبیل ترانزیت شد

وی همچنین با بیان اینکه 159 هزار و 831 تن کالا توسط 11 هزار و 912 دستگاه خودرو در هشت ماهه امسال از جاده های استان جابجا شده است، تصریح کرد: این رقم نشان از اهمیت ویژه و موقعیت ترانزیتی استان داشته و به نقش جاده ها در حمل و نقل کالا و مسافر تاکید دارد.

رحمتی از افزایش 63 درصدی مسافران در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت حدود 739 هزار مسافر به وسیله سه هزار و 400 دستگاه اتوبوس و مینی بوس و 14 هزار و 797 دستگاه سواری جابجا شده اند.

وی با اشاره به تعداد مسافران استان و افزایش آن نسبت به سالهای گذشته اظهار داشت: این تعداد مسافر نیاز به مجتمعهای خدماتی را افزایش داده به همین دلیل چهار مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده و مراحل تکمیلی خود را سپری می کند که تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

برخورد با اتوبوسهای متخلف وظیفه این نهاد نیست

رحمتی در پاسخ به سوالی مبنی بر توقف اتوبوسهای بین شهری در میادین خروجی شهر اردبیل بویژه در میدان علی سرباز و عدم برخورد با این اتوبوسها متذکر شد: برخورد با اتوبوسهای میدان علی سرباز از شرح وظایف اداره حمل و نقل و پایانه ها خارج بوده و از وظایف پلیس راهور است که باید همانند استانهای دیگر از توقف این اتوبوسها در میادین که غیرقانونی است، جلوگیری کند.

وی با اشاره به اتلاف وقت مسافران اتوبوسهای متوقف در میادین به منظور سوار کردن مسافر بیان کرد: این اتوبوسها با چند نفر مسافر از ترمینال صورت وضعیت گرفته و خارج می شوند اما با توقف چند ساعتی در میدان خروجی اردبیل و سوار کردن مسافران با قیمتی کمتر از قیمت مصوب، حقوق مسافران سوار شده در ترمینال را نادیده می گیرند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با اشاره به مجوز دادستان برای برخورد با این تخلفات تاکید کرد: اداره حمل و نقل و پایانه های استان موظف به ارسال گزارش این تخلفات بوده و باید برخوردهای قاطعی همانند دیگر استانها برای فک پلاک اتوبوسهای متخلف انجام شود و در این مورد دادستان هم مجوزهای لازم را داده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این مجوز اتوبوسهای متخلف در بار اول یک هفته و برای بار دوم دو هفته باید توقیف شوند، تصریح کرد: تخلفاتی که توسط کمیسیونها ارائه شده ماده 11 و نیز ماده 12 در نظر گرفته شده و باید با رانندگان و شرکتهای متخلف برخوردهایی صورت گیرد.

ایجاد شهرک حمل و نقل با 12 هکتار مساحت

رحمتی همچنین ایجاد پارکینگ برای ماشینهای سنگین را خارج از وظایف این اداره کل دانست و با اشاره به احداث شهرک حمل و نقل در اردبیل افزود: شهرک حمل و نقل در 2.5 کیلومتری جاده اردبیل به کورائیم و با مساحت 12 هکتار طی سال گذشته احداث شده است.

وی با بیان اینکه تمامی شرکتهای بارگیری به شهرک حمل و نقل انتقال داده شده است، اضافه کرد: با تلاش انجمن صنفی کالا و مسئولان وقت تمامی شرکتهایی که به صورت پراکنده در سطح شهر اردبیل بارگیری می کردند به شهرک حمل و نقل انتقال داده شده اند تا این شرکتها ساماندهی شوند.

این اظهارات مدیرکل حمل و نقل استان در حالی بیان می شود که هم اکنون شرکتهای حمل و نقل و بارگیری و باربری در محلات حاشیه ای شهر اردبیل فعالیت داشته و در برخی مواقع موجب ایجاد ترافیک و وقوع تصادفات مختلف در این مسیرها می شود.

هزینه یک میلیارد ریالی برای اتاق کنفرانس کذب است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با تکذیب هزینه یک میلیاردی ریالی برای اتاق کنفرانس این اداره تصریح کرد: کمترین هزینه ها در ساخت و مقاوم سازی ساختمانهای این اداره انجام شده و با چانه زنی های مختلف و از طریق مناقصه این ساخت و سازها انجام صورت گرفته است.

رحمتی با بیان اینکه دو میلیارد و 550 میلیون ریال برای ساخت و مقاوم سازی ساختمان اداره کل حمل و نقل و پایانه های هزینه شده است، یادآور شد: این مبلغ برای اضافه کردن یک طبقه به ساختمان اداره و مقاوم سازی چهار طبقه هزینه شده که براساس انجام شده است.

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گفتگو: توحید مهدوی

