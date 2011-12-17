دانشنامه فرهنگ و تمدن خراسان جنوبی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش با اشاره به شروع پروژه دانشنامه فرهنگ و تمدن استان گفت: این مجموعه در سال جاری در حوزه پژوهش اقدام به انتشار مجموعه تک نگاره های پژوهشی خراسان جنوبی شناسی با عنوان دانشنامه فرهنگ و تمدن استان نموده است.

وی با اشاره به پیشینه غنی استان در بخشهای مختلف بیان کرد: طرح انتشار این دانشنامه از پروژهای فرهنگی مصوب سفر سوم رئیس جمهور بوده که در طی سه سال جمع آوری و چاپ خواهد شد.

حبیبی با اشاره به پیش بینی جمع آوری و انتشار بیش از 60 عنوان تک نگاره گفت: امیدواریم با تحقق اعتبار مورد نیاز این پروژه عظیم در زمان مقرر انجام شود.

وی در همین ارتباط با اشاره به ضرورت شناخت پیشینه فرهنگ و تمدن استان گفت: متاسفانه به علت عدم توجه جدی به این ظرفیت هویت ساز بسیاری از منابع و سوابق در معرض فراموشی است.

وی تصریح کرد: تلاش برای گردآوری و طبقه بندی اسناد در بخشهای میراث فرهنگی وطبیعی ونیز معرفی جامع و مطلوب چهره فرهنگی استان خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

حبیبی درباره محورهای این پژوهش ها بیان داشت: حوزه های جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی و تاریخی، مردم شناسی، هنرهای سنتی، آیین ها و باورداشت ها، زبان و گویش، بناهای تاریخی، جاذبه های گردشگری، چهره ها ومشاهیر از جمله محورهای اصلی این پژوهش است.

وی اضافه کرد: دانشنامه فرهنگ وتمدن استان، مجموعه جامعی است جهت شناخت و معرفی ظرفیت های فرهنگی و طبیعی استان که ارائه آن در غالب کتاب و با زبان ساده خواهد بود.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی خواستار همکاری تمامی پژوهشگران استان برای گردآوری این دانشنامه شد و گفت: یک شورای راهبردی با حضور تعدادی از صاحب نظران استانی برای هدایت و نظارت بر تولید این پژوهشها انتخاب شده اند.

حبیبی در پایان با اشاره تولید 10 عنوان از این مجموعه در سال جاری ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 15 عنوان از این مجموعه رونمایی شود.