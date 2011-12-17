  1. استانها
  2. البرز
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

فرهاد نفرزاده:

بازیکنان آماده دیدار مقابل المهدی هستند

بازیکنان آماده دیدار مقابل المهدی هستند

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال سایپا گفت: در این دوره تیم ما شایستگی قهرمانی دارد و باید به این روند ادامه دهیم.

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپا در خصوص اخرین وضعیت تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شرایط تیم بسیار خوب است و بازیکنان اماده دیدار مقابل المهدی هستند امتیاز این دیدار برای ما با ارزش است تا به صدرنشینیمان در لیگ ادامه دهیم.

وی در خصوص تیم حریف اظهار داشت :المهدی از جمله تیم های جوان لیگ است ولی در این دوره نتوانسته امتیازات لازم را کسب کند باید کاملا با هوش عمل کنیم معمولا تیم های انتهای جدولی در بازی با تیم های صدرنشین چیزی برای از دست دادند ندارند و به همین دلیل به آب و آتش می زنند.

نفرزاده با بیان اینکه نباید این تیم ها را دست کم گرفت، خاطر نشان کرد: تیم والیبال سایپا برای کارهای گروهی کار و تمرینات بسیار زیاد و سنگینی انجام داده است و مایل نیست در برابر هیچ تیمی امتیاز بدهد.

سرمربی سایپا در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره تیم ما شایسته گی قهرمانی دارد و باید به این روند ادامه دهیم.

کد مطلب 1485633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها