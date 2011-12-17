برف روبی 2300 کیلومتر از محورهای ارتباطی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی این مدت از ابتدای آبان ماه سالجاری تاکنون عملیات برفروبی به حجم 700 هزار مترمکعب در جاده های خوی، چالدران، ماکو و سلماس انجام شده، افزود: این عملیات در دو هزار و 300 کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی شمال استان اجرا شد.

وی از تجهیز خدمات رفاهی توسط 12 راهدارخانه در شمال آذربایجان غربی به مسافران و کاربران جاده ها در این محورها خبر داد و اظهار داشت: امسال با وجود بارش زودهنگام برف و نزولات آسمانی، گروه های راهداری با آمادگی کامل در جاده های کوهستانی و برفگیر آذربایجان غربی مشغول خدمت رسانی هستند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اولین بارش برف و کولاک در اوایل آبان ماه سالجاری، جاده های استان را سفید پوش کرد، ادامه داد: راهداران از اواسط مهرماه سالجاری با برودت هوا، خود را برای اجرای عملیات راهداری زمستانی آماده کرده اند.

رحمان زاده بیان داشت: هم اکنون 528 راهدار برای اجرای عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی استان فعال بوده و 69 گروه راهداری برای اجرای عملیات راهداری زمستانی در راهدارخانه ها و محورهای برفگیر آذربایجان غربی مستقر شده اند.

این مسئول در ادامه سخنان خود گفت: راهداران امسال عهده دار حفظ، نگهداری و بازگشایی سه هزار و 100 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 7هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی بوده و همچنین 463 دستگاه ماشین آلات سنگین و سواری در 29 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه موقت و محورهای های برف گیر استان مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: آذربایجان غربی دارای 19 گردنه برفگیر به طول 231 کیلومتر در مناطق کوهستانی و سخت گذر داشته که بیشتر راههای ارتباطی استان از نیمه فصل پاییز تا اواخر فصل بهار پوشیده از برف است.