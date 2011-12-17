اولین نمایشگاه پوستر عاشورایی در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درویش زاده اظهار داشت: آثار این نمایشگاه با موضوع محرم و عاشورا از دانشجویان این مرکز در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی افزود: در ابتدا 72 اثر از 44 نفر از دانشجویان به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شده بود که در نهایت 38 اثر توسط داوران برای نمایش انتخاب شد.

دبیر انجمن علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر خراسان رضوی بیان کرد: داوران این نمایشگاه دکترعلی عابدی و نادیا جاودانی یکتا از صاحبنظران حوزه هنر و گرافیک هستند.

درویش زاده زمان برگزاری اولین نمایشگاه پوستر عاشورایی دانشجویان این مرکز را از 16 تا 30 آذرماه جاری اعلام کرد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه پوستر در آینده ای نزدیک در یکی از نگارخانه های مشهد و برای بازدید عموم خبر داد.