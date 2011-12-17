اولین تعاونی دانش بنیان گیاهان دارویی در ایلام تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مفتاحی با اعلام این خبر گفت: ایجاد تعاونی های دانش بنیان در استان ایلام گامی بزرگ برای اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری و استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی است.

وی اظهار داشت: باید متناسب با شرایط هر منطقه به ایجاد اشتغال پرداخت که فعالیت در حوزه گیاهان دارویی با وجود بیش از هزار گونه گیاهی که بیش از 300 گونه آنها دارویی است، بهترین بستر برای ایجاد اشتغال در استان ایلام است.

مفتاحی ادامه داد: با وجود زمین های مستعد و تناسب آب و هوایی با گونه های مختلف از گیاهان دارویی می توان با پرداختن به اینکار و نظارت دقیق بر فعالیت فعالان این حوزه ، به دغدغه های مردم و مسئولان در مورد ایجاد اشتغال جواب داد.

مدیر پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد ایلام فعالیت های ستاد راهبردی گیاهان دارویی را در استان مثبت ارزیابی کرد و گفت: با مدیریت استانداری بر این ستاد و حمایت های معاونت فناوری ریاست جمهوری شاهد تحقق اشتغال آفرینی در این زمینه باشیم.

مدیر پژوهشی جهاد دانشگاهی ابراز امیدواری کرد: این مرکز با استفاده از نیروهای متخصص و استعدادهای بالقوه استان گامی مهم برای اشتغال ایلام بردارد.