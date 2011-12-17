اینبار خرس سیاه زیر زمین خانه را با غار اشتباه گرفت

به گزار ش خبرنگار مهر، خرسها در غارها به خواب زمستانی می روند اما این بار مردم ایالت نیو جرسی آمریکا از تلویزیون غارمنازل خود را مشاهده کردند.

ظاهراً یک خرس درایالت نیو جرسی آمریکا تعریف درست خلوتگاه و غار را برای خواب زمستانی متوجه نشده است زیرا اینبار درست برعکس داستان معروف گلدی لاک که در آن دختر بچه ای به اشتباه در جنگل گم شده و وارد خانه خرسها می شود در حالیکه یک تعمیرکار تلویزیون برای تعمیر و تنظیم شبکه های تلویزیون وارد منزلی در Hopatcong ایالت نیوجرسی آمریکا می شود یک خرس 500 پوندی را در حال چرت زدن در زیر زمین این خانه پیدا می کند.

بر اساس این گزارش پیش از اینکه ماموران اداره Fish and Game نیو جرسی برسند این خرس با شکستن در و پنجره از خانه فرار کرده است.

اما در ساعت 3 بعد از ظهر مأموران با شلیک تیر مسکن و خواب آوربه این خرس او را از حرکت متوقف کرده و سپس به اداره Fish and Game انتقال دادند.

همسایگان گزارش داده اند که پیش از این این خرس را در حوالی ظهر در اطراف زیر زمین این خانه دیده اند.

این خرس نوعی خرس سیاه آمریکایی با نام علمی Ursus americanus است که زیستگاه اصلیش در کوهستان Grandfather Mountain Animal قرار دارد.

