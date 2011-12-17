ارایه نشان کیفیت خدمات به اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فتحاله در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: عمده مزیت رقابتی کنونی کشورها در فضای کسب و کار جهانی، فناوری است و اگر ایران بخواهد در زمره کشورهای توسعهیافته قرار گیرد، به ناچار باید به توسعه خلاقیتها و استفاده از فناوریهای روز دنیا روی آورد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در فضای کنونی ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی که تعدد و تنوع خدمات و مباحث تولیدی و تجاری مطرح است، پژوهش میتواند به پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی بپردازد.
وی تصریح کرد: کارکرد اصلی پژوهش، کمک به چرخه تبدیل ایده به محصول است؛ این درحالی است که هم اکنون شکاف اندیشهای و علمی و فناوری در کشور وجود دارد که امید میرود بتوان با فناوریها فاصلهها را در صنعت، معدن و تجارت کاهش داد.
به گفته فتحاله، در طبقهبندی کشورهای توسعهیافته یکی از معیارها، استفاده از تولید دانش و فناوری است. این درحالی است که رقم بودجه دانش و پژوهش در این کشورها، 10 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالیکه در ایران دستگاهها موظف هستند که 0.5 تا 3 درصد از منابع بودجه را صرف پژوهش کنند، اما همین سهم اندک نیز به کندی و با مشکلات فراوان اختصاص مییابد.
وی اظهار داشت: در سال جاری به دلیل مشکلات بودجهای، دستگاههای مختلف نتوانستهاند که امورات مربوط به پژوهش را به خوبی پیش برند، البته باید به طرفهای عرضه و تقاضا نیز توجه کرد.
فتحاله از برگزاری اولین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در 28 آذرماه امسال خبرداد و گفت: این جشنواره با معرفی مدیر پژوهشی برتر، پژوهشگران برتر، کتاب برتر، طرح پژوهشی برتر، پایاننامه برتر، سازمان ستادی و تابعه برتر، سازمان یا مرکز آموزشی برتر و در نهایت سازمان استانی برتر در امر پژوهش برگزار می شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین این موسسه مذاکراتی را با اصناف داشته است تا بتوان برخی اتحادیه ها را به صورت پایلوت برای اجرای طرح ارایه نشان کیفیت خدمات وارد کار کرده و این طرح را پیاده سازی کند.
وی اظهار داشت: در مذاکراتی که با مجموعه صنوف صورت گرفته است، قرار بر این است که اتحادیه صنف رستورانها اغذیهفروشان به عنوان پایلوت وارد عرصه شوند، البته مذاکراتی با سایر اتحادیه ها نیز در دستور کار است.
فتحاله همچنین از طرح بهبود فضای کسب و کار نیز انتقاد کرد و گفت: نظر بخش تعاون و اصناف در این قانون لحاظ نشده است، بنابراین اتاق همه بخش خصوصی نیست.
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